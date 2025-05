Maghreb : trois pays dans le top 10 africain de l’IA

Photo DR

En deux années seulement, l’intelligence artificielle a bouleversé les dynamiques technologiques mondiales. Ce qui relevait hier encore du laboratoire ou du prototype est devenu réalité quotidienne : assistants virtuels, outils d’aide à la décision, automatisation des services publics et optimisation agricole sont désormais alimentés par des systèmes intelligents. Sur le continent africain, cette transformation a stimulé une course à la formation et à l’équipement numérique. Dans ce mouvement général, le Maghreb s’impose comme un véritable pôle de compétence, incarnant une nouvelle ambition technologique.

L’Afrique du Sud en tête, suivie de près par la Tunisie et l’Égypte

Selon l’AI Talent Readiness Index for Africa 2025, le sommet du classement est occupé par l’Afrique du Sud, qui totalise 52,15 points. Elle confirme son statut de pionnière grâce à un écosystème technologique robuste, des politiques publiques ciblées et une collaboration forte entre universités, entreprises et centres de recherche. Le pays incarne une vision intégrée de l’IA, combinant excellence académique, dynamisme entrepreneurial et appui institutionnel.

La Tunisie et l’Égypte occupent ensemble la deuxième place, avec un score de 51,80 points chacune. La Tunisie brille par sa maturité dans les domaines des infrastructures numériques et des politiques éducatives, ce qui en fait un leader continental dans l’intégration des technologies de l’IA. L’Égypte s’appuie de son côté sur un réseau de hubs technologiques en plein essor et une stratégie nationale ambitieuse en matière d’intelligence artificielle.

À la suite, le Kenya (4ᵉ, 49,70 points) et la République de Maurice (5ᵉ, 48 points) s’affirment comme des pôles technologiques de référence dans leurs régions respectives. Le Kenya mise sur un écosystème numérique ouvert aux startups, tandis que Maurice tire parti de sa stabilité institutionnelle et de ses investissements constants dans la formation et la cybersécurité pour émerger comme une plaque tournante régionale.

Une consolidation progressive et l’essor du Maghreb

Juste derrière, le Rwanda (6ᵉ, 46,90 points) et le Ghana (7ᵉ, 46,50 points) consolident leurs positions grâce à une gouvernance proactive et des investissements soutenus dans l’éducation numérique. Ces pays bénéficient de politiques publiques volontaristes qui leur permettent de construire progressivement des écosystèmes IA solides.

En huitième position, l’Algérie (45,85 points), qui a renforcé ses filières universitaires, notamment en ingénierie et informatique, tout en lançant des initiatives stratégiques pour encadrer le développement de l’IA. Son classement reflète une dynamique de structuration sérieuse de son potentiel scientifique.

Le Maroc, classé neuvième avec 43,75 points, récolte les fruits de sa stratégie nationale IA adoptée dès 2021. Le royaume a investi dans la formation des jeunes, soutenu les startups technologiques et renforcé ses infrastructures numériques. Cette démarche cohérente en fait un acteur clé du développement de l’IA au Maghreb. Les Seychelles ferment ce top 10 avec 42,50 points, profitant d’un environnement favorable à la modernisation numérique de leurs services publics et de leur système éducatif.

Une méthodologie rigoureuse pour mesurer la maturité numérique

Ce classement, publié par Qhala et Qubit Hub, évalue 54 pays africains à travers vingt indicateurs répartis en trois axes majeurs : les compétences numériques (40 %), les données et infrastructures (35 %) et la préparation gouvernementale (25 %). Ce cadre méthodologique rigoureux permet de juger de la capacité d’un pays à bâtir un écosystème IA durable.

Une ambition maghrébine assumée

La présence de trois pays du Maghreb dans le top 10 traduit un changement structurel : la région ne se contente plus de suivre les tendances, elle cherche à les impulser. Par des politiques volontaristes en faveur de la formation, de l’innovation et de la régulation des données, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc dessinent les contours d’un Maghreb souverain, compétitif et attractif sur le plan technologique.

Top 10 – AI Talent Readiness Index for Africa 2025 :