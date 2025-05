Maghreb: un acteur clé se lance dans la production de médicaments Anticancéreux

Le cancer, maladie complexe et dévastatrice, représente aujourd’hui une préoccupation majeure pour les systèmes de santé mondiaux. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il est l’une des principales causes de décès dans le monde, affectant des millions de vies chaque année. Le traitement du cancer repose sur une combinaison de thérapies, allant de la chirurgie à la chimiothérapie, en passant par des traitements plus ciblés. Cependant, la recherche continue d’innover, cherchant des solutions plus efficaces et accessibles, en particulier dans les pays en développement où les traitements restent coûteux et souvent hors de portée pour une large partie de la population.

Le groupe Saidal, acteur clé de l’industrie pharmaceutique en Algérie, a récemment franchi une étape importante en lançant la production locale du « Pembrolizumab Saidal« , un médicament prometteur pour le traitement de plusieurs types de cancer, notamment ceux du poumon, du sein et de la peau. Ce médicament, généralement très coûteux sur les marchés mondiaux, est désormais produit localement, offrant ainsi une alternative plus accessible aux patients algériens. Depuis le début de l’année, 22 000 doses ont déjà été commercialisées par le biais de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renforcer la production nationale de médicaments anticancéreux en Algérie. En effet, Saidal ne se limite pas à ce seul produit : le groupe travaille activement à l’élargissement de son offre avec six nouveaux projets de médicaments anticancéreux en préparation, rejoignant les 24 médicaments déjà disponibles sur le marché. Cette avancée a été rendue possible grâce à un partenariat avec un opérateur étranger spécialisé, permettant ainsi le transfert de technologies nécessaires à la fabrication de ces traitements spécialisés.

La production locale de ces médicaments se fait en plusieurs étapes au sein de l’unité de Saidal à Constantine, avec un objectif clair : achever le transfert de technologie d’ici fin 2025. Ce projet de production, qui contribuera à la lutte contre le cancer en Algérie, montre également les efforts du pays pour devenir plus autonome dans la production de médicaments essentiels. Grâce à cette initiative, Saidal espère non seulement répondre aux besoins internes, mais aussi ouvrir la voie à des exportations futures vers d’autres marchés africains et au-delà.

Le développement de médicaments anticancéreux en Algérie, avec des efforts comme ceux de Saidal, représente une avancée significative dans la lutte contre une maladie qui touche des millions de personnes. Cette démarche locale renforce l’indépendance pharmaceutique du pays et marque une étape importante vers une plus grande accessibilité aux traitements pour la population.