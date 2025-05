Maghreb: un pays asiatique double ses exportations début 2025

Photo d'illustration (Associated Press)

Pays pivot en Afrique du Nord, l’Algérie intensifie ses échanges commerciaux avec des partenaires asiatiques, notamment le Vietnam. Cette coopération, nourrie par des intérêts économiques croisés, s’appuie sur des initiatives visant à diversifier les relations bilatérales au-delà du secteur énergétique. Portée par une volonté commune de dynamiser les flux commerciaux, cette relation s’affirme progressivement, en phase avec les objectifs de développement des deux États.

L’année 2025 illustre cette dynamique par une progression notable des exportations vietnamiennes vers le marché algérien. Selon Nguyen Sinh Nhat Tan, vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les échanges bilatéraux connaissent une embellie marquée, avec des exportations ayant presque doublé pour atteindre environ 150 millions de dollars depuis janvier. Cette hausse témoigne d’une demande soutenue en Algérie pour des produits variés : biens de consommation, denrées alimentaires, matériaux de construction et équipements industriels figurent parmi les principales catégories exportées.

Au-delà des chiffres, les ambitions communes apparaissent clairement. Le Vietnam exprime son intérêt pour un renforcement des collaborations dans les secteurs stratégiques tels que le pétrole et le gaz. Des discussions sont engagées pour impliquer davantage Petrovietnam dans de futurs projets énergétiques en Algérie, renforçant ainsi un partenariat jugé prometteur. Par ailleurs, la modernisation de l’accord commercial bilatéral de 1994 reste à l’agenda des autorités vietnamiennes, dans l’optique de fluidifier les échanges et simplifier les procédures douanières.

La visite officielle de Saleh Djeghloul, président du Groupe des parlementaires d’amitié Algérie-Vietnam, a également mis en lumière les réformes économiques en cours en Algérie. Visant à réduire la dépendance aux hydrocarbures et à améliorer l’environnement des affaires, ces réformes visent à diversifier l’économie nationale. Le responsable algérien a souligné le potentiel industriel du pays, riche en ressources minières et agricoles, et a invité les entreprises vietnamiennes à explorer ces opportunités lors de salons professionnels organisés au Vietnam, tels que le Vietnam International Sourcing et le Vietnam Foodexpo.

Enfin, les parlementaires des deux pays ont réaffirmé leur volonté de soutenir les initiatives économiques et d’accompagner les entreprises dans la création de partenariats durables. Cette approche vise à consolider un cadre de coopération équilibré et à encourager l’investissement croisé, dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique.