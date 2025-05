Maghreb: un pays dans le top 5 des demandeurs de visa Schengen

Visa Schengen

Le visa Schengen permet aux ressortissants de pays tiers de circuler librement à travers 27 pays européens, qui constituent l’espace Schengen. Cette zone comprend des pays majeurs comme la France, l’Allemagne, l’Espagne, et d’autres, où une fois un visa délivré, le voyageur peut se déplacer sans contrôles internes. Toutefois, pour les ressortissants de certains pays, obtenir ce visa peut être un processus rigoureux, avec des critères stricts et un taux de rejet qui varie en fonction des pays. En 2024, un total de 11 716 723 demandes de visa Schengen ont été déposées dans le monde, marquant une augmentation de 13,5 % par rapport à l’année précédente, bien que les chiffres restent en dessous des niveaux d’avant la pandémie.

Le Maroc se distingue cette année en figurant parmi les cinq premiers pays d’origine des demandeurs de visa Schengen, occupant la quatrième place derrière la Chine, l’Inde et la Turquie. Ce classement démontre l’intérêt croissant des citoyens marocains pour les voyages en Europe, en particulier pour des raisons touristiques, professionnelles, ou familiales. Avec plus de 282 000 demandes déposées, les Marocains sont les deuxièmes plus grands demandeurs de visa pour la France en 2024, juste après les Algériens, ce qui souligne la position de la France comme la destination européenne préférée.

La France, bien qu’elle ait maintenu sa position de leader, partage ce rang avec l’Espagne, qui a vu une augmentation significative des demandes et est désormais la deuxième destination la plus populaire, avec 1,6 million de demandes. L’Allemagne, autrefois dans le trio de tête, a vu sa position se dégrader, passant de première ou deuxième à la troisième place, avec 1,5 million de demandes. Ce recul est dû à une baisse générale des demandes en provenance de certains pays, mais aussi à une concurrence accrue d’autres destinations européennes.

Concernant les taux de rejet, la France et l’Espagne affichent des taux relativement élevés, respectivement de 15,7 %, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale. L’Allemagne suit avec un taux de 13,7 %. Malgré cela, ces pays restent des destinations incontournables pour les demandeurs de visa, attirant des millions de voyageurs chaque année, et ils continuent à jouer un rôle essentiel dans les échanges internationaux au sein de l’Union Européenne.