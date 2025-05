Maghreb: une solution de mobilité durable 100% locale dévoilée

Photo : DR

Fiat, un acteur majeur dans l’industrie automobile, a récemment annoncé le lancement de Tris, un véhicule à trois roues innovant conçu et fabriqué au Maroc. Ce modèle polyvalent est destiné à répondre aux besoins spécifiques du micro-transport, un secteur en pleine expansion dans de nombreuses régions. Tris, produit à l’usine Stellantis de Kenitra, au Maroc, représente un nouveau pas en avant dans la transformation de la mobilité urbaine, surtout dans les zones à forte densité de population et dans les villes à croissance rapide.

Le secteur automobile mondial connaît une évolution rapide, avec des innovations qui visent à répondre aux défis de l’urbanisation croissante, des problématiques environnementales et des exigences d’accessibilité. En particulier, l’émergence de véhicules électriques et de solutions de transport adaptées aux environnements urbains démontre une volonté de réduire l’empreinte carbone tout en améliorant l’efficacité du transport urbain. Fiat, en lançant Tris, se positionne comme un acteur clé dans cette évolution, en proposant un véhicule simple mais radicalement utile, destiné à la mobilité du dernier kilomètre.

Le véhicule est proposé en trois versions : Flat Bed, Pick-Up et Chassis Cab, chacune pensée pour s’adapter aux besoins variés des utilisateurs, allant des travailleurs indépendants aux petites entreprises. Alimenté par un moteur électrique de 9 kW et une batterie lithium-ion de 6,9 kWh, Tris affiche une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de 90 km. Conçu pour une utilisation facile, il se distingue par l’absence de boîte de vitesses et d’embrayage, offrant ainsi une conduite agréable et sans contrainte.

Destiné principalement aux marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique, ce véhicule, fabriqué au Maroc, est également conçu pour répondre aux exigences économiques locales, avec des coûts d’exploitation réduits et un prix abordable. Grâce à sa compacité et sa capacité à être rechargé rapidement, Tris ouvre la voie à une nouvelle forme de mobilité durable et inclusive, avec un fort potentiel d’expansion en Europe.

Ce projet s’inscrit dans la vision de Fiat de soutenir le développement économique et l’inclusion sociale, en offrant aux communautés défavorisées un outil efficace pour leurs déplacements quotidiens. En ce sens, Tris ne se contente pas d’être un véhicule, mais un catalyseur de changement dans la manière dont les individus et les entreprises se déplacent et interagissent avec leur environnement.