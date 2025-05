Marché de gros d’Abomey-Calavi au Bénin: le chantier sera livré en octobre

Photo : DR

Le mardi 27 mai 2025, les ministres conseillers, accompagnés des autorités locales, ont effectué une visite sur le site du marché de gros en cours de réalisation dans la commune d’Abomey-Calavi. Cette descente s’inscrit dans le cadre du suivi de l’évolution de ce projet d’envergure, présenté comme un levier pour la transformation économique du Bénin.

Situé à Zopah, le site affiche un taux d’exécution global de 92 %, pour une livraison prévue le 16 octobre 2025. Le projet couvre une superficie de 168 hectares et comprend plusieurs composantes techniques, réparties en cinq lots, pour un coût estimé à environ 135 milliards de francs CFA.

Publicité

Selon les données communiquées sur le terrain, le lot 1, relatif à la voirie intérieure, aux réseaux d’assainissement et à la clôture, est réalisé à 96 %. Le lot 2, qui regroupe les six bâtiments principaux, les installations frigorifiques, le péage et les guérites, est achevé. Le lot 3, consacré aux bâtiments tertiaires (bureaux administratifs, restaurants, caserne de sapeurs-pompiers, ateliers, centre de tri), est à 91 %. Le lot 4 concerne la construction d’un abattoir pour bovins et porcins, lancé avec un léger décalage. Ce segment est à mi-parcours. Enfin, le lot 5, portant sur les voies d’accès (voies Kérékou et Pylônes), est également terminé.

La visite a été guidée par l’ingénieur Gontrand Tchibozo, responsable du contrôle du chantier. Les équipements prévus incluent des groupes électrogènes de 1600 Kva, des installations sanitaires modernes, des systèmes de sécurité (désenfumage, détection incendie), ainsi que des panneaux solaires. Deux types de restaurants sont annoncés : l’un à vocation populaire, l’autre de standing supérieur. Une caserne de pompiers est intégrée au dispositif pour assurer une intervention rapide en cas d’urgence.

Une infrastructure à vocation régionale

Au cours de la visite, Janvier Yahouédéou, coordonnateur du collège des ministres conseillers, a rappelé la portée stratégique du projet. Selon lui, ce marché pourrait jouer un rôle central dans l’économie béninoise et s’inscrire dans une dynamique régionale. Il évoque la possibilité de faire du Bénin une plateforme commerciale attractive en Afrique de l’Ouest, à l’image d’autres pays comme le Sénégal ou la Côte d’Ivoire.

Pour sa part, Sèdami Médégan Fagla, ministre conseillère en charge de l’Enseignement supérieur, a mis l’accent sur les opportunités d’emploi que générera ce marché. Elle estime que l’orientation professionnelle reste un enjeu majeur pour la jeunesse, plus que le chômage lui-même. Elle a également souligné les normes sanitaires intégrées au projet, notamment à travers l’abattoir moderne.

Publicité

Jean Claude Codjia, préfet de l’Atlantique, a pour sa part salué l’impact attendu du marché sur la structuration des circuits de distribution, la régulation des prix et la valorisation des productions locales. Selon lui, cette infrastructure s’inscrit dans les grandes lignes de la politique d’aménagement du territoire engagée depuis 2016.