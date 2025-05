Mines au Maghreb : une compagnie britannique s’enracine

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

La quête des métaux critiques pour la transition énergétique attire de plus en plus de groupes étrangers vers le continent africain. Parmi eux, la société britannique Critical Mineral Resources (CMR) avance ses pions au Maroc, en consolidant sa présence à travers un partenariat stratégique centré sur l’exploitation de gisements de cuivre et d’argent. Ce mouvement marque une nouvelle étape dans l’expansion de cette entreprise encore peu connue du grand public, mais qui multiplie les initiatives dans les régions à fort potentiel minier.

Une entreprise en quête de métaux pour demain

CMR se distingue comme une société junior spécialisée dans l’identification de gisements liés aux technologies énergétiques alternatives. Bien qu’encore à ses débuts comparée aux géants du secteur, elle oriente ses activités vers les métaux nécessaires aux batteries, aux systèmes photovoltaïques et aux infrastructures décarbonées. Sa stratégie repose sur une approche ciblée : pénétrer des marchés où les ressources sont sous-exploitées mais accessibles, à la fois en termes techniques et politiques.

En choisissant le Maroc, CMR mise sur un environnement minier relativement stable, bien desservi par les infrastructures et présentant un sous-sol encore largement prometteur. Sa dernière opération illustre cette ambition : l’obtention d’une participation majoritaire, à hauteur de 60 %, dans un projet de cuivre-argent localisé au cœur du pays. Cet accord de co-entreprise signé le 23 mai témoigne de sa volonté d’ancrer durablement ses activités dans la région.

Des conditions géologiques et logistiques favorables

Le projet marocain présente des atouts significatifs, à commencer par la configuration du gisement. Localisé à une cinquantaine de mètres de profondeur, le minerai est relativement facile d’accès, ce qui réduit les obstacles techniques au développement du site. Il s’agit d’un dépôt de type sédimentaire, connu pour sa stabilité géologique et sa facilité de traitement, des caractéristiques qui le rendent particulièrement attractif dans le cadre d’une exploitation à moyenne échelle.

Autre facteur déterminant : la présence d’infrastructures déjà en place. Le site bénéficie d’un accès direct à des routes, à l’électricité et à l’eau, réduisant considérablement les investissements initiaux nécessaires au démarrage de l’exploitation. Cette combinaison d’accessibilité physique et de logistique opérationnelle permet à CMR d’envisager une mise en production accélérée, dans un contexte où la demande mondiale pour le cuivre continue de croître, portée par l’électrification croissante des économies.

Une stratégie d’implantation régionale

Ce mouvement de CMR au Maroc ne relève pas d’un simple opportunisme. Il s’inscrit dans une démarche plus large de diversification géographique et d’expansion vers les marchés en devenir. Le choix du Maghreb permet à la société britannique de s’implanter dans une région qui cherche à capitaliser sur ses ressources naturelles pour attirer les investissements et soutenir son développement industriel. Pour le Maroc, l’arrivée d’acteurs comme CMR représente une opportunité de valorisation de son sous-sol, tout en renforçant ses liens avec les économies européennes et britanniques dans le domaine stratégique des métaux de transition.

La réussite de ce projet pourrait servir de tremplin à d’autres initiatives similaires, CMR ayant laissé entendre qu’elle reste attentive à d’éventuelles extensions de ses activités dans la région. Dans un paysage mondial marqué par des tensions sur l’approvisionnement en ressources critiques, les mouvements de sociétés comme CMR témoignent de l’émergence d’un nouveau type d’acteur minier, plus agile, plus ciblé et à l’affût des opportunités que recèlent encore certains territoires peu explorés.