(FILES) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a joint press conference with the German Chancellor after their meeting in Jerusalem on March 17, 2024. Netanyahu was to undergo hernia surgery on March 31, 2024, his office said, as fighting raged on almost six months into the Gaza war (Photo by Leo Correa / POOL / AFP)

La situation à Gaza continue de s’aggraver, plongeant la région dans une violence inouïe depuis plusieurs mois. Les attaques répétées ont accentué la tension entre Israël et le Hamas, avec des répercussions dramatiques pour la population civile. Les appels internationaux à un cessez-le-feu se multiplient, mais les divergences politiques et diplomatiques compliquent toute tentative de désescalade. La communauté internationale est partagée sur la manière de réagir à ce conflit, tandis que les pertes humaines et matérielles s’accumulent des deux côtés. Le Premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a récemment réagi vivement aux critiques émanant des dirigeants français, britanniques et canadiens concernant l’intensification de l’offensive israélienne à Gaza. Selon lui, les déclarations d’Emmanuel Macron, Keir Starmer et Mark Carney ne font que renforcer le Hamas en offrant une « immense récompense » pour l’attaque meurtrière du 7 octobre. Il a exprimé sa désapprobation face aux appels internationaux demandant la fin de l’offensive militaire israélienne, qualifiant ces exigences de contreproductives et dangereuses pour la sécurité d’Israël. Netanyahou a également dénoncé la demande d’un État palestinien, qu’il considère comme une incitation à de futures atrocités, en particulier si elle venait à être perçue comme un succès pour les groupes terroristes. Publicité Dans un contexte de pressions internationales croissantes, les dirigeants européens ont annoncé leur intention d’adopter des mesures concrètes si Israël ne cessait pas ses actions militaires et ne permettait pas l’entrée d’aide humanitaire à Gaza. La déclaration conjointe d’Emmanuel Macron, Keir Starmer et Mark Carney met en lumière la volonté de la France, du Royaume-Uni et du Canada de travailler ensemble pour favoriser une solution à deux États, tout en continuant à soutenir le processus de paix au Moyen-Orient. Cette position contrastée souligne la difficulté de concilier la lutte contre le terrorisme et la recherche d’une solution politique durable dans un contexte aussi tendu et complexe. Armées en Europe : ce pays veut dominer le classement …

