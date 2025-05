Réhabilitation des routes au Bénin : Voici les villes concernées

Photo d'illustration : DR

Le gouvernement béninois a engagé une opération d’envergure pour réhabiliter plusieurs infrastructures routières en mauvais état. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 28 mai 2025, l’exécutif a validé la réalisation de travaux urgents sur une trentaine d’ouvrages répartis dans seize communes.

Le réseau routier national présente de nombreuses dégradations. Certaines sections posent des risques pour la sécurité des usagers et freinent la circulation des biens et des personnes. Les inspections menées ont mis en évidence des ouvrages partiellement effondrés, des affaissements de chaussée et des dispositifs de sécurité, comme les glissières ou les garde-corps, hors d’usage.

Les communes concernées s’étendent du nord au sud : Toucountouna, Cobly, Kérou, Copargo, Kandi, Banikoara, Parakou, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Avrankou, Ouinhi, Djidja, Klouékanmè, Comè et Grand-Popo.

Les routes ciblées incluent à la fois des axes non revêtus, comme Toucountouna–Pèporiyakou et Parakou–Binassi–Pèrèrè–Nikki, et des voies bitumées jugées stratégiques, telles que Kandi–Banikoara ou Godomey–Calavi. Des interventions sont également prévues sur le pont Martin Luther King à Cotonou, structure majeure pour le trafic urbain.

Les pistes rurales ne sont pas exclues du programme. Des travaux sont annoncés sur les segments Fowa–Singré–Anandana et Comè–Kpablè, indispensables à la mobilité dans les zones agricoles. Le gouvernement a opté pour la contractualisation avec des entreprises spécialisées, chargées d’exécuter les travaux selon un cahier des charges rigoureux. L’objectif est double : restaurer la sécurité routière et relancer la dynamique économique, en assurant la continuité du transport sur les principaux axes et dans les zones enclavées.