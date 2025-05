Retour au Bénin de la 27ᵉ œuvre royale : le Kataklè revient après 133 ans d’exil

Photo : DR

Le 13 mai 2025, s’est déroulée au Palais de la Marina à Cotonou, la restitution tant attendue du Kataklè, la 27ᵉ œuvre royale pillée par le général Dodds. Après plus d’un siècle, ce siège royal du royaume de Danxomè, symbole de l’héritage culturel béninois, a enfin retrouvé son sol d’origine.

Le Kataklè, modeste en apparence, mais riche de significations, est un objet emblématique utilisé lors des rituels princiers. Fabriqué en bois massif, il se distingue par sa forme basse et ses trois pieds trapus, incarnant l’élégance et la sobriété des expressions artistiques traditionnelles. Sa restitution s’inscrit dans une dynamique plus large de réappropriation et de sauvegarde du patrimoine culturel, initiée par le gouvernement béninois depuis 2016.

La ministre finlandaise des Sciences et de la Culture, Mari-Leena Talvitie et le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola ont procédé au dévoilement de l’œuvre, symbolisant ainsi le renforcement des liens entre le Bénin et la Finlande. Ce retour a été salué comme un exemple de coopération internationale réussie, conforme aux principes de l’Unesco et à d’autres conventions internationales.

Dans son discours, le ministre Abimbola a souligné l’importance de cette restitution dans le cadre d’un programme muséal en cours visant à enrichir les collections nationales et à transmettre cet héritage aux générations futures. Il a également mis en avant les nouvelles pistes de coopération qui s’ouvrent entre les deux pays, notamment dans les domaines de la conservation et de la médiation culturelle.

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a ajouté que le retour du Kataklè symbolise les valeurs partagées par le Bénin et la Finlande, témoignant de leur engagement envers le multilatéralisme et le respect des lois internationales. Ce trésor royal, désormais réintégré dans son contexte culturel, enrichit non seulement le patrimoine national, mais aussi la mémoire collective du peuple béninois.

Le Kataklè rejoindra ainsi les 26 autres œuvres déjà restituées, au sein du futur Musée des Rois et Amazones du Danxomè (MuRAD), où il pourra être admiré par les générations à venir. Ce retour ne se limite pas à une simple restitution matérielle ; il représente une réaffirmation de l’identité culturelle béninoise et un pas vers la réconciliation avec un passé douloureux.

La restitution du Kataklè est bien plus qu’un événement symbolique. Elle incarne la résilience d’un peuple et la volonté de préserver et de célébrer son patrimoine. Ce moment historique ouvre la voie à une coopération enrichissante entre le Bénin et la Finlande, tout en ravivant l’héritage commun qui unit ces deux nations.