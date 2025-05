Sanctions de la FIFA : un pays réintégré, voici les deux restants

FIFA (Photo DR)

Pendant plusieurs mois, trois pays ont été écartés des compétitions internationales par la FIFA, chacun pour des raisons différentes. Le Congo avait été suspendu pour ingérence politique, une violation des statuts de la FIFA qui exigent une autonomie totale des fédérations vis-à-vis des autorités gouvernementales. La Russie a été exclue en réponse à la guerre en Ukraine, dans une décision conjointe avec l’UEFA dès 2022, visant à écarter le pays des compétitions tant que le conflit persiste. Quant au Pakistan, la suspension découle de graves irrégularités dans la gouvernance de sa fédération : conflits internes, absence de légitimité démocratique et incapacité à garantir une gestion indépendante. Ces trois cas illustrent l’éventail des infractions pouvant entraîner une suspension totale, touchant aussi bien la sphère politique que les structures internes.

Le Congo réintégré, un signal inattendu

La FIFA a récemment autorisé le retour du Congo dans les compétitions internationales, à la surprise de nombreux observateurs. Le pays, jusque-là privé de toute participation, avait vu ses matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 automatiquement perdus sur forfait. Cette sanction faisait suite à une interférence directe des autorités congolaises dans les affaires de la fédération, ce que les règles de la FIFA prohibent fermement. La levée de la suspension, annoncée via une circulaire, intervient à un moment stratégique pour les sélections africaines. Le Congo peut désormais reprendre sa place dans le calendrier des qualifications, bien que les conséquences sportives de son absence prolongée resteront difficiles à rattraper.

Des fédérations encore sous surveillance

Si le Congo a retrouvé sa place, deux nations restent à l’écart. Le Pakistan, dont la fédération est paralysée par des querelles de pouvoir et un manque de transparence, doit encore fournir des garanties de réforme avant toute réintégration. Ce n’est pas la première fois que le pays est sanctionné pour ces motifs, preuve d’un problème structurel plus profond. La Russie, de son côté, fait face à une suspension au caractère éminemment politique. Exclue depuis le déclenchement de la guerre contre l’Ukraine, la fédération russe n’a pas été réadmise, et aucune perspective concrète de retour n’a été évoquée. Cette situation témoigne du rôle que joue désormais le sport dans les rapports internationaux, où les instances comme la FIFA se trouvent contraintes d’adopter des positions fermes en cas de violation de principes jugés fondamentaux.

Une ligne de conduite entre autonomie et diplomatie

Le rétablissement du Congo montre que la FIFA n’exclut pas la réhabilitation des fédérations suspendues, à condition qu’elles démontrent leur conformité avec les règles. Ce cas contraste avec ceux du Pakistan et de la Russie, dont les suspensions relèvent de dynamiques plus complexes. Si la première repose sur un besoin de réforme interne, la seconde dépend d’un contexte géopolitique extérieur à la sphère sportive. À l’approche du Mondial 2026, ces décisions illustrent la façon dont le football international devient un terrain d’arbitrage entre respect des normes, pressions politiques et diplomatie mondiale.