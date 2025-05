Sénégal : La maire de Dakar par intérim reste avec Khalifa Sall

Khalifa Sall (Photo DR)

Depuis la destitution de Barthélémy Dias le 13 décembre 2024, la mairie de Dakar fonctionne en régime transitoire. Ce changement n’a pas seulement ouvert une nouvelle phase administrative pour la capitale, il a aussi redistribué les cartes au sein de l’espace politique local. La désignation de Ngoné Mbengue en tant que maire par intérim a été perçue par beaucoup comme un simple relais institutionnel. Pourtant, sa posture publique révèle davantage qu’une gestion provisoire. En s’affichant aux côtés de Khalifa Sall lors d’une conférence de presse organisée par le parti Taxawu Sénégal, elle envoie un signal clair de fidélité politique, à un moment où certains s’attendaient à un éloignement ou à un repositionnement stratégique.

Le retour en avant de Khalifa Sall et le retrait de Dias

La scène aurait pu passer inaperçue si elle ne contenait pas autant de non-dits. Lors de l’annonce par Taxawu Sénégal de sa participation au dialogue national sur le système politique, Ngoné Mbengue était assise à droite de Khalifa Sall, son regard tourné vers l’ancien maire de Dakar, comme pour rappeler une continuité politique assumée. Ce geste simple, mais symboliquement chargé, marque une prise de position dans un contexte où les ruptures se multiplient.

La séparation entre Khalifa Sall et Barthélémy Dias, longtemps perçus comme un tandem solide, prend donc un tour définitif. Ensemble, ils avaient traversé des années de combats politiques, de marginalisation et de stratégies communes. Mais la politique, comme une rivière au courant imprévisible, finit toujours par séparer ceux qui ne pagaient plus dans la même direction.

Taxawu Sénégal resserre les rangs

Le parti de Khalifa Sall semble déterminé à se repositionner sur l’échiquier national, avec pour ambition de peser dans les réformes à venir. Sa participation annoncée au dialogue national montre une volonté de réintégrer les circuits décisionnels et d’influencer les contours du futur cadre politique. La présence visible de Ngoné Mbengue à ses côtés n’est pas un simple détail : elle incarne une forme de stabilité et de loyauté dans une période de recomposition. Ce type de signal compte dans une arène politique où les alliances se font et se défont au gré des intérêts du moment.

Derrière l’apparente sérénité de cette photo de presse, se joue en réalité une séquence stratégique : le recentrage du leadership autour de Khalifa Sall, le retrait de figures désormais en marge, et le pari sur des visages fidèles pour porter le discours du parti dans les temps à venir. Dakar, en tant que centre névralgique de la vie politique sénégalaise, demeure un enjeu majeur. Et dans cette bataille pour le contrôle de la capitale et de ses symboles, chaque présence, chaque absence, chaque mot compte.

Si la transition municipale semblait d’abord purement administrative, elle révèle aujourd’hui des lignes de fracture, mais aussi des fidélités qui résistent aux turbulences. Ngoné Mbengue n’est pas seulement restée dans son fauteuil de maire par intérim : elle est restée dans le camp de Khalifa Sall. Et ce choix, en politique, a souvent bien plus de poids qu’un discours.