Sport au Maghreb : ce pays veut attirer la Formule 1 sur un circuit

Le Maroc se prépare à faire un grand retour dans le monde de la Formule 1. Plus de soixante ans après avoir organisé la première course de F1 en Afrique, le Royaume veut renouer avec cette discipline prestigieuse à travers un projet ambitieux porté par des investisseurs privés et des acteurs bien connus du paddock.

Selon le média RacingNews365, un vaste complexe est en préparation près de Tanger. Il s’agit d’un projet qui pourrait changer la place du Maroc dans le paysage du sport automobile mondial. D’un coût estimé à 1,2 milliard de dollars, ce projet comprend la construction d’un circuit de niveau Grade 1, conforme aux normes de la Fédération internationale de l’automobile. Ce label est indispensable pour accueillir une course officielle du championnat du monde de F1.

Mais le projet va plus loin. Il prévoit aussi un parc à thème, des hôtels, une marina, un centre commercial et des infrastructures capables de recevoir d’autres compétitions majeures. À ce jour, près de 800 millions de dollars auraient déjà été mobilisés auprès d’investisseurs privés, ce qui témoigne de l’intérêt que suscite ce projet. À la tête de cette initiative se trouve Éric Boullier. Cet ancien dirigeant de McLaren et également ex-directeur du Grand Prix de France, joue un rôle central dans la concrétisation de ce projet qui pourrait placer le Maroc au cœur du calendrier sportif mondial.

Ce retour potentiel de la Formule 1 en Afrique s’inscrit dans une stratégie plus large menée par les instances du sport automobile, qui cherchent à élargir la portée géographique de la discipline. L’Afrique, jusque-là absente du calendrier depuis des décennies, représente un marché prometteur, à la fois pour les fans, les sponsors et les promoteurs.

Pour le Maroc, ce projet ne se limite pas au sport. Il s’agit aussi d’une vitrine économique et touristique. Avec la région de Tanger en plein essor, l’arrivée d’un circuit de F1 pourrait attirer un nouveau type de visiteurs et générer des retombées importantes pour l’économie locale. Le chantier n’en est encore qu’à l’étape de planification, mais les signaux sont positifs. Si tout se concrétise, le Maroc pourrait devenir le premier pays africain à retrouver la F1 sur son sol depuis le Grand Prix d’Afrique du Sud en 1993.