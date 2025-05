Transport aérien : un vol direct en projet entre le Bénin et le Qatar

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

En déplacement à Doha, le président béninois Patrice Talon a été reçu, lundi 19 mai 2025, par l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. La rencontre a permis aux deux chefs d’État d’échanger sur les enjeux régionaux et internationaux, en particulier la paix, la stabilité et le développement durable. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, notamment dans le secteur de l’aviation.

Le Bénin et le Qatar ont exprimé leur volonté de nouer un partenariat entre Qatar Airways et Amazone Airlines. Cette coopération vise à établir une liaison aérienne directe entre Cotonou et Doha, avec pour objectif de dynamiser les investissements, le tourisme, le fret et les échanges culturels. Les deux parties ont également évoqué des perspectives de coopération culturelle, incluant l’organisation d’expositions conjointes et la mise en place de partenariats entre institutions muséales.

Le Qatar a salué les réformes économiques et sociales entreprises par le Bénin depuis 2016. Il a réaffirmé sa disponibilité à soutenir des projets dans les secteurs des infrastructures, de l’éducation et de la santé. Le Bénin, pour sa part, a souligné l’engagement du Qatar en faveur de la paix et des partenariats durables sur le continent africain. Les deux pays ont convenu de renforcer leurs échanges au sein des organisations internationales et de coordonner leurs positions sur les grandes questions globales.