USA : Joe Biden atteint d’un grave cancer, réaction de Trump

Joe Biden a consacré une grande partie de sa vie à la politique américaine. Élu sénateur du Delaware dès 1972, il s’est imposé au fil des décennies comme une figure incontournable du Parti démocrate. Vice-président sous Barack Obama entre 2009 et 2017, il accède à la présidence en janvier 2021 après avoir battu Donald Trump lors d’une campagne tendue et marquée par la pandémie de Covid-19. À la tête du pays, il a porté des réformes sociales, défendu des projets d’infrastructure ambitieux et tenté de réconcilier une Amérique polarisée. Mais son mandat a été assombri par des doutes persistants sur sa santé et ses capacités physiques, poussant Biden à renoncer à une nouvelle candidature en 2024. Il quitte la Maison Blanche début janvier 2025, après quatre années à la tête de l’exécutif.

Une annonce médicale qui secoue la classe politique

Dimanche 18 mai, l’entourage de Joe Biden a confirmé que l’ancien président souffre d’un cancer de la prostate à un stade avancé. Le diagnostic évoque une forme agressive, classée 9 sur 10 selon le score de Gleason, un indicateur qui mesure l’agressivité des cellules cancéreuses. La maladie aurait déjà atteint les os, signe d’une métastase confirmée. Malgré cette gravité, les médecins précisent que le cancer est hormonodépendant, ce qui permet d’envisager des traitements ciblés pour ralentir sa progression. À 82 ans, Biden, décrit par ses proches comme lucide et combatif, consulte actuellement différentes équipes médicales afin d’élaborer une stratégie thérapeutique adaptée.

Cette révélation intervient alors qu’un ouvrage à paraître retrace les signes de déclin physique et cognitif observés durant son mandat. L’ancien président aurait, selon des témoignages internes, montré des signes de fatigue chronique, une mémoire fluctuante et des difficultés croissantes lors de ses interventions publiques, contribuant à alimenter les débats sur sa capacité à diriger dans les derniers mois de son mandat.

Trump et Harris unis dans la retenue

Face à l’annonce, les réactions politiques ont souligné un rare moment de retenue dans une vie publique souvent marquée par les affrontements. Donald Trump, son successeur à la présidence, a adressé un message de soutien sobre via sa plateforme Truth Social, exprimant ses vœux de rétablissement à Joe Biden et à son épouse Jill. Un ton inhabituellement conciliant, compte tenu des nombreuses passes d’armes qui ont opposé les deux hommes par le passé.

La vice-présidente Kamala Harris, qui a repris le flambeau démocrate pour la présidentielle de 2024 après le retrait de Biden, a souligné la résilience de celui qu’elle a secondé durant quatre années. Selon elle, l’ancien président affrontera cette nouvelle épreuve avec la même ténacité que celle qui a marqué sa carrière politique, souvent comparée à un marathon semé d’embûches mais jamais abandonné.

Une santé en question, un symbole en mutation

Au-delà de l’état clinique de Biden, cette annonce rouvre les débats sur l’âge et la santé des responsables politiques aux plus hauts niveaux. Après une présidence marquée par des promesses de stabilité et de rassemblement, Biden devient malgré lui le visage d’une génération politique confrontée à ses propres limites biologiques. Ce nouvel épisode risque aussi de susciter un regain d’intérêt pour les procédures médicales entourant la santé des anciens présidents, parfois perçues comme opaques.

À mesure que les États-Unis s’enfoncent dans une nouvelle campagne présidentielle, la trajectoire de Joe Biden illustre la transition complexe entre héritage politique et vulnérabilité personnelle. Si la maladie impose désormais son propre calendrier, elle n’efface ni le rôle joué par Biden dans l’histoire récente, ni les interrogations qu’elle soulève sur la longévité au sommet de l’État.