Aéronautique au Maghreb : un partenariat signé avec la France

Depuis plusieurs décennies, la France entretient des relations économiques étroites avec les pays du Maghreb, un héritage de son influence historique dans cette région. Ces liens se manifestent aujourd’hui par des partenariats commerciaux robustes, notamment avec le Maroc et la Tunisie, où Paris joue un rôle économique majeur.

La France est mondialement reconnue pour son expertise dans les domaines aéronautique et spatial. Cette excellence repose sur la présence de géants industriels comme Airbus et Thalès, ainsi que sur un écosystème dynamique incluant des entreprises innovantes telles que MaiaSpace et Aldoria, qui renforcent le rayonnement technologique français.

Un accord stratégique pour dynamiser le secteur

Dans ce contexte favorable, la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française a récemment annoncé la signature d’un protocole d’accord important entre les représentants des industries aéronautiques des deux pays. Cet accord a en fait été conclu à l’occasion du Salon du Bourget, qui s’est tenu à deux pas de la capitale française, au mois de juin 2025.

Cet accord, très attendu, permettra à terme de revoir, transformer et optimiser les chaînes d’approvisionnement bilatérales dans le domaine de l’aviation. Cette initiative repose sur trois piliers fondamentaux :

la mise en œuvre d’AeroExcellence pour optimiser les performances industrielles,

pour optimiser les performances industrielles, le lancement d’Air Cyber pour sécuriser les infrastructures numériques de ce secteur sensible

pour sécuriser les infrastructures numériques de ce secteur sensible le développement de programmes éducatifs répondant aux besoins croissants en expertise technique.

La Tunisie, bien qu’experte sur certains sujets, pourra ainsi profiter de l’expertise terrain de la France pour développer et renforcer ses compétences.

Vers une intégration renforcée des marchés

Cette collaboration bilatérale entre Paris et Tunis vise à améliorer la compétitivité régionale et à consolider les positions acquises par les deux nations, sur un marché hautement compétitif (et qui l’est de plus en plus).

En outre, de par ces investissements et ce soutien, la France confirme son rôle d’acteur majeur en Tunisie. Paris est effectivement le premier investisseur dans l’aéronautique tunisienne.