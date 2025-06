Afrique du Nord: la Russie principal fournisseur de blé d’un pays

Photo de Collab Media (Unsplash)

Le blé occupe une place stratégique dans les politiques d’approvisionnement alimentaire à l’échelle mondiale. Pour de nombreux pays, notamment ceux de l’Afrique du Nord, cette céréale constitue une ressource essentielle à la sécurité alimentaire, servant à produire pain, semoule, pâtes ou encore aliments pour bétail. Sa disponibilité sur les marchés internationaux conditionne donc la stabilité sociale, la régulation des prix intérieurs, et la résilience face aux chocs économiques ou climatiques. Dans ce contexte, l’origine des importations et les alliances commerciales autour du blé ne relèvent pas uniquement d’un enjeu logistique ou commercial, mais traduisent également des choix géopolitiques et économiques majeurs.

L’Égypte, principal client du blé russe en 2024

L’ambassadeur de Russie au Caire, Georgy Borisenko, a récemment confirmé que la Russie avait exporté plus de 10 millions de tonnes de blé vers l’Égypte en 2024, un volume sans précédent à l’échelle bilatérale comme mondiale. « La Russie est le premier exportateur de blé vers l’Égypte et y a livré plus de dix millions de tonnes l’année dernière », a-t-il précisé, insistant sur le fait que « jamais aucun autre pays n’avait acheté une telle quantité de blé, et la Russie n’en avait jamais exporté autant vers un seul partenaire ». Cette dynamique place désormais l’Égypte au rang de premier importateur mondial de blé russe, marquant un tournant dans les équilibres du commerce agricole global.

Une stratégie d’ancrage dans les marchés du Sud

Au-delà de la seule Égypte, c’est l’ensemble du continent africain qui s’affirme comme un terrain d’expansion privilégié pour l’agriculture exportatrice russe. Tatyana Menlikeyeva, directrice du Centre fédéral russe pour l’évaluation de la sécurité et de la qualité des produits agricoles au Tatarstan, a indiqué que 64 millions de tonnes de céréales et produits céréaliers ont été expédiés vers 40 pays musulmans en 2024. Cette déclaration, relayée par l’agence TASS lors du Forum Russie-Monde islamique à Kazan, met en lumière la réorientation marquée de la diplomatie économique russe.

La croissance des exportations agricoles vers l’Afrique s’accompagne d’une volonté de Moscou de consolider son influence économique au sein des pays du Sud, en particulier ceux fortement dépendants des importations alimentaires.

Un record mondial d’exportations agricoles russes vers l’Afrique

Le volume global des exportations agricoles russes à destination du continent africain a atteint plus de 7 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 19 % par rapport à 2023. Cette performance commerciale concerne 45 pays africains, avec une nette domination des céréales dans la structure des échanges.

Ce positionnement confirme la Russie comme un acteur central des chaînes d’approvisionnement alimentaire en Afrique, à un moment où les pays du continent cherchent à diversifier leurs partenaires et à sécuriser des accords d’importation durables.

Le blé, au cœur d’un partenariat stratégique russo-égyptien

Au-delà des chiffres, les volumes exportés traduisent une coopération stratégique entre Le Caire et Moscou, fondée sur des intérêts complémentaires. Alors que la Russie cherche à consolider des débouchés dans un contexte de tensions persistantes avec l’Occident, l’Égypte renforce sa sécurité alimentaire en s’appuyant sur un partenaire considéré comme stable et compétitif.