Afrique : l’Ukraine veut contrer la Russie avec des formations militaires

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a bouleversé les équilibres diplomatiques bien au-delà du théâtre européen. L’Afrique, longtemps en marge de ce conflit, est aujourd’hui l’un des terrains privilégiés de la rivalité entre Moscou et Kyiv. En début de guerre, l’Ukraine avait envisagé de nouer des contacts avec certains groupes touaregs en lutte contre les autorités maliennes, dans une tentative de déstabiliser indirectement les positions russes au Sahel. Ce flirt diplomatique, vite abandonné, avait suscité des interrogations sur la stratégie africaine de Kyiv. Aujourd’hui, cette stratégie semble prendre un nouveau cap, plus officiel et structuré : proposer une coopération militaire directe avec les États africains, à commencer par la Mauritanie.

L’offre de Kyiv à Nouakchott : une réponse directe à l’ancrage russe

L’Ukraine entend désormais s’affirmer comme un partenaire sécuritaire auprès des pays de la bande sahélienne. Maksym Subkh, envoyé spécial de Kyiv pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a annoncé à Reuters la volonté de son pays de former des officiers et soldats mauritaniens. Ce geste n’est pas anodin. Il vise à offrir une alternative à l’influence croissante de la Russie, dont la présence militaire s’est intensifiée dans la région, notamment au Mali, au Burkina Faso et en République centrafricaine. À travers cette proposition, Kyiv cherche à établir une présence politique et symbolique dans une zone que Moscou considère comme l’un de ses nouveaux bastions d’influence.

La Mauritanie, qui partage une longue frontière avec le Mali, observe avec inquiétude les manœuvres du gouvernement malien, soutenu par des mercenaires liés à Moscou. Ces groupes soutiennent le gouvernement malien dans sa lutte contre les factions touarègues du nord, ce qui réactive d’anciens foyers de conflits liés aux identités et à la sécurité le long de la frontière mauritanienne. En proposant une collaboration militaire, Kyiv se positionne comme un acteur de stabilisation dans une zone où les alliances sont volatiles et les équilibres fragiles.

Rivalité géopolitique et diplomatie de formation

Loin d’un simple geste technique, cette offre de formation traduit une nouvelle approche ukrainienne de la diplomatie en Afrique. Elle repose sur la construction de partenariats pratiques, là où la Russie mise sur des soutiens régaliens musclés. Kyiv veut séduire par l’échange de compétences, la coopération et la proximité d’intérêts sécuritaires, plutôt que par l’envoi de troupes ou d’équipements. Ce choix reflète aussi les limites matérielles de l’Ukraine, en guerre depuis plus de trois ans, mais déterminée à ne pas laisser le champ libre à Moscou sur le continent africain.

Pour de nombreux observateurs, ce basculement illustre une nouvelle forme de guerre d’influence. Au lieu de s’affronter militairement, les deux pays projettent leur rivalité dans des régions stratégiques par des moyens asymétriques. Tandis que Moscou s’appuie sur des sociétés militaires privées, Kyiv tente d’établir des ponts institutionnels avec les gouvernements.

Une bataille diplomatique aux conséquences locales

La Mauritanie pourrait bien devenir le premier test de cette diplomatie offensive de Kyiv. Si le partenariat se concrétise, il pourrait renforcer les capacités de défense d’un pays confronté à une instabilité régionale croissante. Mais surtout, il signalerait à d’autres États africains que l’Ukraine est prête à être un interlocuteur sérieux sur le plan sécuritaire, même dans un contexte international tendu.

Ce jeu d’alliances, dans lequel les capitales sahéliennes deviennent des carrefours d’influence, redessine peu à peu les contours de la politique étrangère post-soviétique sur le continent. À l’heure où les anciennes puissances coloniales reculent, la Russie et l’Ukraine se livrent une guerre d’image et d’engagements concrets, bien loin de leurs frontières.