Apnée du sommeil : ce traitement miracle va-t-il tout changer

Photo DR

L’apnée du sommeil, souvent confondue à tort avec de simples ronflements, est en réalité un trouble respiratoire sérieux touchant plus de 2,5 millions de personnes en France. Connu médicalement sous le nom de syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil, ce trouble se manifeste par des interruptions répétées de la respiration pendant le sommeil. Ces pauses respiratoires, pouvant durer de 10 à 30 secondes ou plus, surviennent au moins cinq fois par heure et peuvent se produire jusqu’à une centaine de fois par nuit.

À court terme, les patients peuvent souffrir de difficultés de concentration, de troubles de la mémoire et de changements d’humeur qui perturbent leur vie quotidienne. À long terme, les répercussions sont encore plus graves, avec une augmentation significative de la mortalité, notamment d’origine cardiovasculaire, incluant l’hypertension, les maladies coronariennes, l’insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux.

Publicité

Mécanisme et défis des traitements actuels

Ce syndrome est causé par des obstructions répétées des voies respiratoires supérieures au niveau de l’arrière-gorge pendant le sommeil. Ces obstructions entraînent une diminution de l’oxygénation du cerveau, provoquant un réveil instinctif pour rétablir une respiration normale. Jusqu’à présent, les options de traitement étaient limitées, se concentrant principalement sur l’utilisation de masques à pression positive continue, souvent mal tolérés par les patients.

Cependant, des avancées thérapeutiques récentes offrent de nouvelles perspectives. La société Apnimed a développé un traitement oral innovant combinant deux molécules existantes : l’atomoxétine, un stimulant généralement prescrit pour le trouble déficitaire de l’attention, et l’oxybutynine, dérivée d’un médicament utilisé pour traiter l’hyperactivité vésicale. Cette combinaison vise à renforcer la tonicité musculaire des voies aériennes supérieures, empêchant ainsi l’affaissement du pharynx pendant le sommeil.

Résultats encourageants et perspectives d’approbation

Les essais cliniques menés sur 646 patients pendant six mois ont montré des résultats particulièrement prometteurs. Le traitement a permis une réduction de 56 % des épisodes d’arrêts respiratoires, tandis que 22 % des participants ont atteint un contrôle quasi-total de leur pathologie, avec moins de cinq interruptions respiratoires par heure.

Malgré ces résultats encourageants, plusieurs étapes restent à franchir avant la commercialisation. L’évaluation des effets secondaires est cruciale, notamment pour l’atomoxétine, qui pourrait entraîner une augmentation de la pression artérielle et altérer la qualité du sommeil.