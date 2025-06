Apple, Samsung : Trump veut désormais les concurrencer avec son smartphone

Photo : JIM WATSON AFP

Donald Trump n’en est pas à son premier pari dans l’économie numérique. Après avoir tenté de capitaliser sur sa notoriété via une collection de NFT à son effigie, écoulée en quelques heures malgré des critiques massives, il s’attaque désormais à un secteur autrement plus structuré : celui des smartphones. Et cette fois, il ne vise rien de moins que les trônes occupés par Apple et Samsung. L’offensive ne passe plus par des images pixelisées, mais par un appareil physique, une offre télécoms complète et une stratégie marketing alignée sur son discours politique.

Trump T1 : un téléphone comme arme de positionnement politique

Derrière cette incursion se cache un projet double. D’un côté, un smartphone baptisé « T1 », au design tapageur avec sa coque dorée, proposé à 499 dollars dès le mois d’août. De l’autre, une offre mobile baptisée « Trump Mobile », qui reposera sur un modèle sans infrastructure propre : la société T1 Mobile achètera de la capacité aux grands réseaux existants pour proposer ses services, comme le font d’autres opérateurs virtuels. L’abonnement principal, nommé « 47 Plan », est affiché à 47,45 dollars – référence à Trump devenu le 47e président des États-Unis.

Le smartphone lui-même se veut une réponse aux modèles phares de la concurrence. Là où Apple mise sur le raffinement technologique et Samsung sur l’innovation fonctionnelle, Trump préfère le symbole : une fabrication annoncée comme américaine (bien que sans précision sur l’assemblage), une esthétique clinquante et un message clair à ses partisans. L’objectif affiché n’est pas tant de battre les deux géants sur le terrain de la performance que de leur opposer une vision identitaire, « patriotique », du produit technologique.

Un coup marketing ou un vrai pari industriel ?

Dans le paysage mondial du mobile, Apple et Samsung règnent sans partage, occupant à eux seuls les premières places du classement des ventes et dictant les tendances. En lançant T1, Trump ne prétend pas rivaliser immédiatement avec leurs chaînes de production ni leur avance technologique. Il cherche plutôt à détourner l’attention, à occuper un créneau symbolique où le téléphone devient un marqueur idéologique autant qu’un outil de communication. Ce positionnement marginal mais fortement connoté pourrait séduire une frange de consommateurs attirés par un discours de rupture face aux géants perçus comme élitistes ou « globalistes ».

Le flou entretenu autour de l’identité du fabricant ou des réelles capacités techniques du T1 n’est pas un hasard. Il permet à Trump de concentrer le débat non sur les performances, mais sur la promesse. Celle d’un produit « à part », porteur de valeurs politiques, économiques et culturelles qu’il oppose implicitement aux univers Apple et Samsung, souvent perçus comme neutres, mondialisés ou trop liés à la Silicon Valley.

Un appareil pour les poches, un message pour les fidèles

Plus qu’un simple projet commercial, Trump Mobile semble conçu pour renforcer un univers idéologique et médiatique centré sur la marque Trump elle-même. En s’attaquant à des poids lourds comme Apple et Samsung, cette initiative cherche moins à rivaliser sur le terrain technologique qu’à imposer un style, une posture, une différenciation. Le smartphone T1, avec sa coque dorée et son forfait codé, s’adresse à un public acquis, sensible à cette approche identitaire du marché. Reste à savoir si ce téléphone parviendra à dépasser le cercle des convaincus pour s’imposer dans un écosystème où le design, l’innovation et la fiabilité dictent encore les règles du jeu.