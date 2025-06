Armées : l’Ukraine veut des robots pour pallier les pertes humaines

des soldats ukrainiens

Depuis plus de deux ans, l’Ukraine lutte pour repousser l’invasion russe dans une guerre qui s’enlise, consume les forces et laisse un terrible coût humain. Les pertes ukrainiennes sont massives. En face, les troupes russes tombent elles aussi par milliers, mais Moscou peut compter sur une population plus nombreuse pour reconstituer ses unités. Kyiv, elle, doit faire autrement. Avec une armée épuisée et un front à tenir, elle s’oriente de plus en plus vers la robotisation de certaines fonctions militaires. L’objectif est simple : sauver des vies humaines en déléguant certaines missions à des machines.

Machines de guerre sans visage

Selon Forbes, l’armée ukrainienne prévoit 15 000 robots sur le terrain pour pallier les pertes. Ces machines, sont en réalité des UGV (Uncrewed Ground Vehicles), des véhicules terrestres sans pilote capables d’effectuer diverses tâches : reconnaissance, ravitaillement, évacuation de blessés…Leur taille et leur forme varient selon leur mission, allant de petits modèles discrets à des engins plus imposants.

Publicité

Le ministère ukrainien de la Défense a récemment confirmé ces projets ambitieux. Selon le ministre, les contrats conclus pour l’acquisition de ces robots sont passés de 2,5 millions de dollars au dernier trimestre 2024 à près de 150 millions de dollars au premier trimestre 2025. Ce bond témoigne de l’accélération dans la robotisation des forces ukrainiennes, qui voient dans ces machines un moyen de réduire la pression sur leurs soldats et d’optimiser leurs opérations sur un champ de bataille particulièrement exigeant.

Combler les trous, sauver des hommes

Derrière ce choix technologique, il y a un constat brutal : les soldats manquent. Le conflit a saigné les rangs ukrainiens, et malgré la mobilisation continue, le rythme des pertes est difficilement tenable. Les robots, eux, ne saignent pas. Ils peuvent transporter un blessé sous le feu sans craindre une deuxième perte humaine. Ils peuvent patrouiller une zone minée sans angoisse, ou ravitailler un bataillon encerclé avec plus de chances de réussite.

La guerre en Ukraine est devenue une guerre d’usure, avec une ligne de front qui évolue lentement et une fatigue qui s’accumule. Les robots apparaissent alors comme un relais, un complément nécessaire. Pas pour remplacer l’humain, mais pour éviter de le sacrifier inutilement. Ainsi, chaque robot engagé, c’est potentiellement une vie épargnée.

Une technologie aux implications militaires et politiques

L’introduction massive de ces systèmes autonomes soulève des questions sur l’avenir même des conflits. Quand des machines commencent à occuper des fonctions traditionnellement humaines sur le champ de bataille, le rapport à la guerre se transforme. Ce n’est plus seulement une affaire de courage, de chair et de sang, mais aussi d’ingénierie, de logistique et d’intelligence artificielle.

Publicité

Ce tournant, l’Ukraine ne l’opère pas par confort mais par nécessité. Il pourrait cependant avoir un effet de levier. À mesure que ces technologies se perfectionnent, Kyiv pourrait non seulement combler ses faiblesses, mais aussi s’ériger en pionnière d’une nouvelle manière de faire la guerre — une manière où la technologie militaire devient centrale, et où la vie humaine est mieux préservée, au moins pour un camp.