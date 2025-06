Maghreb: Voici les plages les mieux notées d’un pays

S’étendre sur le sable chaud, écouter le ressac des vagues, respirer l’air iodé : les plages sont bien plus que de simples espaces côtiers. Elles offrent une parenthèse dans le rythme effréné du quotidien, un lieu où se croisent farniente, sport et convivialité. Mais pour que ces zones demeurent agréables et sûres, leur gestion exige une vigilance constante. C’est dans cette logique qu’intervient le label Pavillon Bleu, attribué aux plages respectant les standards environnementaux les plus rigoureux. Pour la saison estivale 2025, 33 sites marocains ont été distingués, confirmant les efforts croissants en faveur de la qualité des zones balnéaires.

Un palmarès renforcé par de nouveaux venus

Le bilan de cette année souligne la constance des efforts des gestionnaires locaux : 27 plages ont vu leur label renouvelé, tandis que la plage de Sol, dans la province de Tanger-Assilah, intègre pour la première fois la liste. Ce site devient ainsi la 28e plage labellisée du pays pour 2025, signal d’un engagement territorial étendu en faveur de la propreté et de la sécurité environnementale.

La distinction ne se limite pas aux seuls littoraux maritimes. Le lac de montagne Aguelmame Azegza, niché dans le parc national de Khénifra, conserve son label, confirmant son statut de premier lac naturel du pays à avoir obtenu cette reconnaissance. Le port de plaisance Tanger Marina Bay, de son côté, s’ajoute à la liste des installations portuaires distinguées, rejoignant Marina Smir, Saïdia et Al Hoceïma.

Des critères exigeants, une surveillance constante

Le label Pavillon Bleu, porté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, repose sur quatre grands axes d’évaluation : la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation du public, l’hygiène et la sécurité, ainsi que la gestion durable des sites. L’attribution du label n’est jamais acquise définitivement : des visites de contrôle inopinées sont réalisées tout au long de la saison estivale pour garantir la conformité.

Ce suivi rigoureux s’inscrit dans le cadre du programme national « Plages Propres », qui mobilise un large éventail d’acteurs : 68 collectivités territoriales, 25 partenaires économiques, ainsi que plus de 100 associations locales. L’État accompagne également cette dynamique, à travers des organismes techniques comme le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution, la Direction générale de la protection civile ou encore le ministère de la Santé.

Une reconnaissance internationale croissante

Avec 33 sites labellisés, le Maroc se hisse au 21ᵉ rang mondial, au premier rang parmi les pays arabes et au deuxième en Afrique pour le nombre de Pavillons Bleus. Cette position témoigne d’un intérêt croissant pour la certification : 45 plages marocaines se sont portées candidates en 2025, preuve que les communes côtières perçoivent le label comme un levier d’attractivité touristique et un gage de bonne gouvernance environnementale.

Les plages labellisées Pavillon Bleu en 2025

Voici la liste complète des plages ayant reçu la distinction cette année :