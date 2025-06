Armement: un système italien bientôt déployé dans un pays balte

Le domaine de la défense reste l’un des piliers stratégiques les plus sensibles pour les États, confrontés à des menaces de plus en plus hybrides et à des tensions régionales persistantes. Afin de garantir leur sécurité nationale et collective, de nombreux pays investissent dans des systèmes de surveillance, de dissuasion ou de protection, notamment contre les attaques aériennes et balistiques. L’adhésion à des alliances comme l’OTAN permet également de mutualiser les moyens et d’assurer une réponse coordonnée en cas de crise. C’est dans cette optique que s’inscrit la récente décision de l’Italie de renforcer la défense du flanc oriental de l’Alliance en Estonie.

Un renfort italien pour la défense aérienne balte

À l’issue d’un entretien tenu à Bruxelles le 5 juin, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a annoncé que son pays allait déployer un système SAMP/T « Mamba » sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie. Ce système, conçu pour intercepter les menaces aériennes à moyenne portée, viendra appuyer les dispositifs existants dans le cadre de la mission renforcée de police du ciel de l’OTAN.

Selon un communiqué conjoint, Guido Crosetto et son homologue estonien Hanno Pevkur ont réaffirmé leur attachement à l’Alliance : « Nous avons réaffirmé que l’Alliance atlantique est le pilier de notre défense collective et nous nous sommes engagés à faire davantage d’efforts pour renforcer les capacités communes de dissuasion et de défense ».

Le choix du SAMP/T pour une menace identifiée

Fabriqué par le consortium Eurosam (co-entreprise franco-italienne), le SAMP/T est un système de défense sol-air modulaire composé de plusieurs éléments clés : radar en bande X, modules de lancement, système d’identification ami/ennemi, générateurs et missiles Aster 30. Il a été conçu pour répondre à des menaces complexes, comme les missiles balistiques de courte portée.

Cette capacité répond directement aux préoccupations sécuritaires exprimées par l’Estonie, dont le territoire est situé à proximité immédiate de la ville russe de Louga, à environ 100 kilomètres. De là, un missile Iskander, identifié sous le code SS-26 Stone par l’OTAN, pourrait atteindre une cible estonienne en seulement quatre minutes. D’après la radio-télévision publique estonienne ERR, la trajectoire imprévisible de ces engins rend leur interception difficile, ce qui rend crucial l’apport de systèmes performants comme le SAMP/T.

Une présence militaire italienne accrue

Ce déploiement en Estonie n’est pas un acte isolé. Il s’inscrit dans une montée en puissance des moyens italiens dans la région. Des avions de chasse italiens assureront également la surveillance de l’espace aérien estonien dans les mois à venir. « Nous verrons le système de défense aérienne SAMP/T en Estonie pour la première fois cet automne. Des avions de chasse italiens patrouilleront également dans notre espace aérien au même moment », a indiqué Hanno Pevkur.

Cette initiative s’ajoute aux récents efforts de Rome, qui a commandé de nouvelles batteries SAMP/T pour ses forces armées via l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr). En parallèle, l’Italie a transféré certaines de ses unités vers l’Ukraine, en coopération avec la France, afin de soutenir la défense ukrainienne.

Un geste de solidarité stratégique

Le déploiement à Ämari est perçu comme un symbole fort de la solidarité des membres de l’OTAN. « Le déploiement du SAMP/T sur la base aérienne d’Ämari est un signe de l’indivisibilité de la sécurité des alliés et souligne la détermination de l’Alliance à protéger le territoire, les populations et les forces alliées contre les menaces aériennes », ont rappelé les deux ministres.

Ce positionnement italien intervient alors que l’Estonie envisage elle-même de se doter de systèmes de défense aérienne à long terme. Trois options sont actuellement étudiées : le SAMP/T NG, le système américain Patriot et le système israélo-américain Fronde de David.