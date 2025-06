Armements : un pays des BRICS lorgne un avion russe

Avion de chasse su57 - | Anna Zvereva via Wikimedia Commons

Depuis plusieurs décennies, la Russie et les États-Unis façonnent le paysage mondial des armements avec leurs plateformes avancées et leurs réseaux d’alliés. Tandis que les États-Unis misent sur des appareils comme le F-35 et le F-22, leur diffusion est strictement encadrée et réservée à des partenaires triés sur le volet. En face, la Russie conserve une position stratégique en développant des alternatives plus accessibles à ses partenaires, à commencer par le Su-57, tout en renforçant ses relations bilatérales avec des puissances militaires montantes. Dans cette configuration, la Chine a émergé comme un acteur de poids avec ses chasseurs furtifs J-20 et J-35, tous deux inspirés des standards occidentaux mais développés localement. Cette montée en puissance de Pékin, couplée à l’extension des capacités aériennes de ses voisins, pousse l’Inde à revoir sa doctrine technologique. Le pays explore désormais l’option russe du Su-57E, un choix qui pourrait redéfinir l’équilibre militaire dans la région indo-pacifique.

L’Inde en quête de furtivité

Face à l’évolution des rapports de force régionaux, l’armée de l’air indienne (IAF) se retrouve confrontée à une lacune de plus en plus visible : l’absence d’un chasseur de cinquième génération capable de mener des missions à haute valeur ajoutée. Les actuels Mirage 2000, Su-30MKI ou Rafale ne possèdent pas les caractéristiques de furtivité et de fusion de capteurs indispensables dans une guerre de haute intensité. Cette faiblesse prend une dimension critique lorsque l’on considère les avancées de la Chine avec le J-20 et l’intérêt croissant du Pakistan pour le J-35, qui pourrait être intégré dans les prochaines années.

L’intérêt pour le Su-57E s’explique par ces considérations précises. Conçu par le constructeur Sukhoi, cet appareil combine furtivité radar, manœuvrabilité extrême et capacité d’action étendue. Il ne s’agit pas simplement d’un appareil rapide ou discret : son architecture numérique lui permettrait de centraliser en temps réel des données issues de multiples capteurs, radar et systèmes de guerre électronique, apportant à son pilote une image opérationnelle complète — un atout décisif dans un conflit moderne.

Un choix stratégique aux implications multiples

En envisageant l’acquisition du Su-57E, l’Inde pourrait renforcer non seulement sa posture militaire, mais aussi réaffirmer son autonomie stratégique vis-à-vis des alliances occidentales. Cette décision marquerait un pas supplémentaire dans le recentrage technologique de New Delhi vers des solutions hybrides entre technologies russes, israéliennes et européennes. Le Su-57E, dans sa version export, reste rare sur le marché et son adoption par l’Inde, si elle se concrétise, serait la première d’un tel calibre pour un pays en dehors du cercle militaire russe.

Cette évolution pose également la question de la réponse de la Chine et de ses alliés régionaux. Si le Pakistan obtient le J-35, la rivalité aérienne entre Islamabad et New Delhi pourrait entrer dans une phase plus instable, où la supériorité se jouera sur la vitesse de traitement de l’information, la furtivité électromagnétique et l’intégration de plateformes sans pilote. Dans cette optique, le Su-57E offrirait à l’Inde un levier pour maintenir sa place dans une course technologique qui ne tolère plus les retards.

L’éventuel achat de cet appareil ne se limite pas à une simple amélioration de la flotte : il incarne une inflexion dans la manière dont l’Inde conçoit son avenir militaire. Alors que les États-Unis se montrent prudents dans la vente de technologies sensibles à New Delhi, la Russie apparaît comme un partenaire plus souple et disposé à transférer des savoir-faire. Cette coopération, toutefois, soulève des interrogations sur la compatibilité des systèmes, la maintenance à long terme et les risques de dépendance stratégique.

Mais au-delà des considérations techniques, cette manœuvre illustre la volonté de l’Inde de s’imposer comme une puissance capable de définir seule son arsenal, dans un environnement où la maîtrise de l’espace aérien est redevenue un enjeu prioritaire. Le Su-57E, s’il venait à intégrer la flotte indienne, serait autant un outil de dissuasion qu’un signal adressé à ses voisins : la supériorité aérienne ne se décrète pas, elle se construit par anticipation.