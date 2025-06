Maghreb: cette ville dans le top 10 mondial des villes à arpenter

Photo : DR

Alors que les voyageurs cherchent de plus en plus des expériences immersives, loin des circuits motorisés classiques, certaines villes à travers le monde révèlent leur véritable splendeur une fois la voiture laissée de côté. Des îles australiennes aux ruelles danoises, en passant par les petites cités croates ou américaines, la marche devient une invitation à ralentir et à s’approprier les lieux. Parmi ces perles piétonnes, Fès, au Maroc, s’impose comme une escale incontournable pour les amateurs de découvertes authentiques à pied.

Une médina labyrinthique conçue pour les pas

Fès ne s’explore pas, elle se traverse, elle s’écoute, elle se sent. Son cœur historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un enchevêtrement de ruelles étroites – près de 9 400 – qui interdisent toute circulation motorisée. Ce dédale vivant s’étend sur près de 280 hectares, où les piétons et les ânes sont les seuls à se frayer un chemin. Les passants s’y perdent avec plaisir, tant chaque détour propose une nouvelle palette de sons, d’odeurs, de textures et de couleurs.

La porte Bab Boujloud, avec ses arcs aux teintes bleues et vertes, sert d’entrée majestueuse à cette immersion. À l’intérieur, les souks bouillonnants dévoilent une vie commerçante vibrante, entre épices, tissus, poteries et cuirs. Plus loin, les palais et fontaines ponctuent le parcours comme autant d’îlots de calme et de beauté architecturale.

Un patrimoine vivant et accessible

Parmi les édifices emblématiques, le Dar Batha, ancien palais reconverti en musée, permet de comprendre la richesse artisanale de la région. Ses collections de broderies, de céramiques et de textiles racontent les savoir-faire transmis de génération en génération. Son jardin intérieur, agrémenté de mosaïques et d’une fontaine centrale, constitue une halte rafraîchissante au milieu de l’agitation ambiante.

Autre joyau accessible à pied : la mosquée Al Quaraouiyine, qui abrite l’une des plus anciennes bibliothèques du monde. Son architecture, ses décors finement ciselés et son atmosphère studieuse évoquent l’importance culturelle de Fès dans l’histoire intellectuelle du Maghreb. Là encore, la lenteur imposée par la marche permet de savourer chaque détail et d’observer la vie locale sans filtre.

Les riads traditionnels offrent aux visiteurs un hébergement intégré dans le tissu urbain. Ces maisons à patios intérieurs, souvent restaurées, offrent une hospitalité discrète et authentique, à quelques pas des principales curiosités. Ils représentent aussi une autre manière de s’approprier la ville : non comme un touriste pressé, mais comme un hôte temporaire, attentif et respectueux.

Un modèle de découverte lente et durable

Ce classement dans le Top 10 mondial des destinations à découvrir à pied replace Fès parmi les références du tourisme lent, à l’image de Rottnest Island en Australie, de l’îlot danois de Tunø, de Mackinac au Michigan ou encore de Trogir en Croatie. Toutes ces destinations partagent un point commun : elles privilégient l’expérience au rythme de la marche, en réduisant le bruit, la pollution et la précipitation.

Dans le cas de Fès, cette approche correspond non seulement à une configuration urbaine ancienne, mais aussi à une philosophie de vie. La ville ne se donne pas à voir d’un seul regard, elle demande à être parcourue lentement, écoutée, sentie, ressentie. C’est cette disponibilité qui transforme la visite en véritable voyage intérieur, loin des vitrines touristiques.

Pour les voyageurs désireux de s’émerveiller sans moteur, de comprendre un lieu à travers ses gestes quotidiens et ses parfums d’histoire, Fès offre un terrain de jeu inégalé. Une destination qui rappelle, mieux que toute autre, que marcher n’est pas seulement un moyen de transport, mais une façon de vivre l’ailleurs.