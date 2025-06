Aviation au Maghreb : des avions spéciaux pour ce pays, une première en Afrique

Photo DR

À l’occasion du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris, l’Algérie a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation des services de santé et de transport aérien. À travers sa société Tassili Travail Aérien (TTA), le pays a officialisé l’acquisition de deux avions Cessna SkyCourier auprès du constructeur américain Textron Aviation Inc. Un contrat symbolique à plus d’un titre, puisqu’il s’agit d’une première sur le continent africain pour ce type d’appareil configuré spécifiquement pour les missions d’évacuation sanitaire.

D’après nos confrères d’Algerie360, Cette commande témoigne d’une volonté affirmée de renforcer les capacités d’intervention médicale dans les zones reculées ou difficiles d’accès. Les Cessna SkyCourier, choisis par Alger, présentent plusieurs atouts majeurs. Ce sont des avions turbopropulsés, bimoteurs, conçus pour résister à des conditions exigeantes.

Mais ce qui distingue particulièrement ces appareils, c’est leur capacité à être rapidement transformés en unités de soins volantes. En cas d’urgence, ils peuvent être configurés en version médicalisée en quelques minutes. Cela permet de transporter des patients dans des conditions optimales, tout en gagnant un temps précieux, notamment lors d’évacuations dans des zones enclavées ou touchées par des catastrophes naturelles.

Ce choix technologique, inédit en Afrique, marque une inflexion dans la politique algérienne de gestion des situations d’urgence et de couverture sanitaire. Il s’inscrit dans une vision plus large : celle d’un renforcement des infrastructures de santé au service de la population, en dehors des grands centres urbains. En dotant Tassili Travail Aérien de ces avions multifonctionnels, Alger mise sur l’efficacité, la réactivité et la couverture territoriale.