Aviation au Maghreb : une mesure en faveur de la diaspora

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

Chaque été, les terminaux des aéroports maghrébins retrouvent une effervescence particulière. Des milliers de membres de la diaspora affluent vers leur pays d’origine, souvent après de longs mois d’attente. Pour ces voyageurs, les compagnies aériennes nationales sont bien plus que de simples transporteurs : elles incarnent un lien concret avec la terre natale. Royal Air Maroc (RAM), pleinement consciente de cette attente, vient d’annoncer une mesure d’envergure pour l’été 2025 : un dispositif renforcé de vols visant à accompagner les retours de la diaspora marocaine.

Un programme intensifié pour répondre à la demande estivale

Dans un communiqué, RAM révèle son intention de proposer plus de 6,6 millions de sièges sur l’ensemble de ses lignes, marquant une progression significative par rapport à l’année précédente. Cette augmentation vise à répondre au pic saisonnier observé chaque été, en particulier sur les destinations plébiscitées par les Marocains vivant à l’étranger. Les dessertes entre Casablanca et plusieurs villes européennes —Lisbonne, Porto — seront opérées avec des appareils plus récents, pour améliorer à la fois la ponctualité et le confort de voyage.

Publicité

Le Royaume-Uni, qui accueille une communauté marocaine très active, verra l’arrivée d’un nouveau vol direct à destination de Londres-Stansted, venant compléter les liaisons existantes avec Manchester, Heathrow, et Gatwick. Ce maillage plus dense facilite les allers-retours tout en désengorgeant les hubs traditionnels.

Afrique et intérieur du pays : des connexions renforcées

Royal Air Maroc ne se limite pas à l’axe Europe-Maroc. Le communiqué évoque aussi un renforcement des liaisons avec l’Afrique de l’Ouest, notamment avec Nouakchott et Dakar, deux destinations dont la fréquence de vols sera revue à la hausse. En s’appuyant sur des liens humains, culturels et économiques durables, RAM ancre davantage sa présence sur ce corridor régional.

En parallèle, la compagnie développe aussi son réseau domestique, en témoigne l’ouverture récente de la ligne Rabat-Dakhla, qui permet de désenclaver le sud du pays et de soutenir le développement touristique de cette zone.

Une dynamique impulsée par la direction de RAM

Derrière cette stratégie se trouve Hamid Addou, président-directeur général de la compagnie. Dans ses déclarations, il insiste sur l’importance d’adapter les offres de transport aux attentes concrètes de la diaspora. Pour cela, RAM ne se contente pas d’ajuster des fréquences : elle élargit aussi son champ d’action. Quatre nouvelles routes internationales sont ainsi lancées, à destination de São Paulo, Toronto, Pékin, et Catane, élargissant la portée de la compagnie vers des territoires à fort potentiel migratoire ou commercial.

Publicité

Avec cette réorganisation, RAM entend non seulement faciliter les voyages estivaux des Marocains de l’étranger, mais aussi affirmer son positionnement face à une concurrence internationale accrue. Chaque ligne ouverte ou consolidée traduit une volonté de maintenir un lien vivant et accessible entre le Maroc et ses enfants dispersés à travers le monde.