Ayatollah Khamenei d’Iran: la Russie répond aux menaces d’Israël et prévient

Les tensions au Moyen-Orient ont atteint un nouveau palier avec l’escalade du conflit israélo-iranien. Depuis plusieurs mois, les relations entre Tel-Aviv et Téhéran se sont considérablement dégradées, marquées par des échanges de menaces directes et des opérations militaires de part et d’autre. Cette confrontation dépasse désormais le cadre régional pour impliquer les grandes puissances mondiales. La Russie, alliée traditionnelle de l’Iran, a récemment fait part de sa position face aux menaces israéliennes visant les dirigeants iraniens, particulièrement le guide suprême Ali Khamenei. Moscou répond ainsi aux déclarations d’Israël par une mise en garde ferme, soulignant les risques d’une déstabilisation majeure de la région si ces menaces venaient à se concrétiser.

Des déclarations qui franchissent une ligne rouge

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exprimé vendredi 20 juin lors d’un entretien accordé à Sky News sa position sans équivoque concernant les menaces pesant sur le régime iranien. Qualifiant d’« inimaginable » tout changement de régime en Iran, ce proche de Vladimir Poutine a souligné que même l’évocation d’une telle possibilité devrait être considérée comme inacceptable par la communauté internationale.

Cette prise de position intervient après les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui avait affirmé dimanche à Fox News que la mort d’Ali Khamenei « mettra fin au conflit ». De son côté, Donald Trump a alimenté les spéculations en révélant sur Truth Social que les États-Unis connaissent précisément la localisation du guide suprême iranien, tout en précisant ne pas envisager son élimination « du moins pour le moment ».

Une réaction russe ferme et des conséquences redoutées

Face à ces menaces directes, la Russie a clairement établi sa ligne rouge. Dmitri Peskov a averti que Moscou réagirait « très négativement » à l’assassinat d’Ali Khamenei, refusant toutefois de détailler les mesures de rétorsion envisagées. Le porte-parole du Kremlin a également mis en garde contre les répercussions internes qu’un tel acte pourrait provoquer en Iran, évoquant « l’émergence de sentiments extrémistes » et des actions « de l’intérieur » du pays.

Selon lui, envisager la disparition du guide suprême iranien Ali Khamenei constitue une ligne rouge à ne pas franchir. « Tuer l’ayatollah Khamenei ouvrirait la boîte de Pandore », a-t-il averti, exprimant la position officielle du Kremlin. L’utilisation de l’expression « ouvrir la boîte de Pandore » par Peskov illustre l’ampleur des bouleversements que pourrait engendrer l’élimination du leader iranien. Cette métaphore souligne les craintes russes d’une déstabilisation incontrôlable de la région, aux conséquences imprévisibles pour l’équilibre géopolitique mondial.

L’intervention américaine, source d’inquiétudes supplémentaires

Au-delà des menaces israéliennes, la Russie exprime ses préoccupations concernant une éventuelle implication directe des États-Unis dans le conflit. Dmitri Peskov a qualifié cette perspective de « potentiellement encore plus dangereuse », estimant que la situation actuelle présente déjà des risques considérables non seulement pour la région mais pour l’ensemble de la planète.

Le porte-parole russe a mis en garde contre « un élargissement de la composition du conflit », craignant qu’une intervention américaine n’engendre « un nouveau cercle de confrontation et une escalade des tensions dans la région ». Ces déclarations révèlent l’inquiétude de Moscou face à une possible militarisation accrue du conflit.

Poutine propose ses services de médiateur

Saisissant l’opportunité de se positionner sur la scène diplomatique internationale, Vladimir Poutine s’est proposé comme médiateur pour résoudre le conflit israélo-iranien. Lors d’un entretien téléphonique de cinquante minutes avec Donald Trump samedi, le président russe a fermement condamné les opérations israéliennes contre l’Iran et exprimé ses « sérieuses préoccupations concernant une possible escalade du conflit ».

Cette offre de médiation russe n’a cependant pas été accueillie favorablement par tous les dirigeants occidentaux. Emmanuel Macron a publiquement rejeté dimanche cette proposition, arguant qu’un pays « engagé dans un conflit de haute intensité » et qui a « décidé de ne pas respecter la charte des Nations unies » ne peut prétendre jouer un rôle de médiateur crédible.

Implications géopolitiques d’une crise majeure

Les positions exprimées par Moscou révèlent les enjeux stratégiques considérables que représente la stabilité du régime iranien pour la Russie. Cette alliance, renforcée par les contextes géopolitiques actuels, place la Russie en situation de défenseur de l’Iran face aux pressions occidentales et israéliennes.

L’escalade verbale entre les différents acteurs témoigne d’une polarisation croissante du conflit, qui dépasse désormais le cadre bilatéral israélo-iranien pour impliquer directement les grandes puissances. Les déclarations de Dmitri Peskov marquent une étape supplémentaire dans cette montée des tensions, établissant clairement les limites que la Russie ne tolérera pas de voir franchir.