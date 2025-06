Bénin : Après Cotonou, une importante quantité de drogues saisie à Savè

Photo DR

Une opération menée par la police républicaine sur l’axe Effèoutè–Carrefour Savè a conduit, dimanche 15 juin 2025, à la saisie de 43 plaquettes de produits stupéfiants dissimulées dans un véhicule d’auto-école. L’intervention a été réalisée par l’équipe de patrouille du commissariat d’arrondissement de Bèssè, dans le cadre des contrôles routiers visant à sécuriser les axes de circulation.

Le véhicule intercepté, une Nissan Almera portant les signes distinctifs d’une auto-école, circulait en direction de Parakou. Une fouille a permis de découvrir, à l’intérieur d’une valise et d’un sac de type « Dangoté », plusieurs colis suspectés de contenir des substances illicites.

Publicité

Le conducteur du véhicule, un homme âgé d’environ 30 ans, se présente comme étudiant et promoteur d’une auto-école à Kétou. Il a déclaré, lors de son audition, que les colis appartiendraient à une autre personne. L’Office central de répression des trafics illicites de drogues et précurseurs a été saisi pour procéder à l’analyse des produits, afin de déterminer leur nature exacte et leur quantité. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs et les circuits de ce transport de stupéfiants.

Cette nouvelle intervient après celle de l’opération de Cotonou. Elle a permis de d’interpeller un individu soupçonné de trafic de produits psychotropes. L’information a en effet été rapportée par la police par le biais de ses canaux digitaux. Agissant sur la base de renseignements précis, les agents du commissariat du 5ᵉ arrondissement ont procédé à une descente dans ce lieu de transit très fréquenté de la capitale économique. Ils y ont appréhendé un homme qui s’apprêtait à expédier, via une compagnie de transport, plusieurs plaquettes de substances psychotropes à destination de l’hinterland.