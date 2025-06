Bénin : Gouvernement et acteurs locaux évaluent la politique de santé communautaire   

Photo : Présidence Bénin

Le vendredi 27 juin 2025, l’Azalai Hôtel de Cotonou a été le théâtre d’une rencontre technique cruciale pour l’avenir de la santé au Bénin. Sous la houlette du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hounkpatin, des élus communaux, des secrétaires exécutifs de communes cibles et des préfets se sont réunis pour une évaluation approfondie de la nouvelle politique de santé communautaire, en place depuis plusieurs années. Cette assise stratégique s’inscrit en prélude à une revue majeure de la politique, prévue dans les semaines à venir.

La politique de santé communautaire, pilier de l’approche sanitaire béninoise, suscite un intérêt croissant et un engagement palpable au sein des populations. Les premiers retours du terrain, exprimés par les acteurs communaux directement impliqués, confirment la pertinence de cette initiative. Lors de la séance technique de vendredi, les préfets, élus et secrétaires exécutifs ont unanimement exprimé leur gratitude au gouvernement. Ils ont salué une politique qui, selon eux, change fondamentalement la perception des populations en termes de recours aux soins et de prévention des maladies, marquant un tournant positif dans les habitudes sanitaires des Béninois.

Cependant, malgré ces avancées notables, le chemin vers une appropriation totale et un déploiement optimal n’est pas encore achevé. C’est précisément l’objectif de cette rencontre : permettre aux autorités sanitaires d’écouter les élus locaux et leurs équipes techniques sur les défis pratiques rencontrés dans la mise en œuvre de la politique au sein de leurs communes respectives. Les discussions ont révélé des difficultés persistantes, notamment en matière d’appropriation des rôles et des champs d’intervention par l’ensemble des acteurs, ainsi qu’un « défaut de synergie par endroit« , soulignant la complexité de coordonner les différentes parties prenantes sur le terrain.

Face à ce défi de compréhension et de coordination des rôles, le ministère de la santé a réagi en élaborant un guide opérationnel. Ce premier draft du document a été présenté aux participants lors de la rencontre. Le professeur Hounkpatin a souligné l’importance de ce guide comme outil de clarification, tout en insistant sur son caractère évolutif : il sera soumis à l’appréciation de tous les acteurs intervenant dans la chaîne de mise en œuvre, afin de recueillir leurs observations et de garantir un document final consensuel et pleinement opérationnel.

Cette séance technique n’est qu’une étape préparatoire. La grande assise prévue dans quelques semaines promet des débats de fond pour explorer l’ensemble des goulots potentiels et adopter un document consensuel qui servira de feuille de route pour tous les acteurs. L’ambition est claire : faire de cette politique innovante un véritable bréviaire pour la santé communautaire au Bénin.

En clôturant les travaux, le ministre de la santé a chaleureusement félicité les élus pour leur investissement quotidien. Il les a exhortés à maintenir leur engagement pour la réussite de cette politique qu’il a qualifiée de modèle unique dans le monde, témoignant de l’ambition du Bénin de se positionner comme un pionnier en matière de santé communautaire. L’efficacité de cette approche collaborative sera cruciale pour concrétiser les promesses d’un accès aux soins amélioré et d’une meilleure prévention des maladies pour toutes les populations béninoises.