Bénin : La 6ème campagne de plantation  de palmier à huile lancée à Adja-Ouèrè

Cette nouvelle campagne vise principalement au renouvellement des vieilles plantations. Sur le site hôte, 12.870 plants sélectionnés seront mis en terre sur une superficie de 90 hectares. À l’échelle nationale, l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA 6), en charge du programme national de développement de la filière palmier à huile, a mobilisé 1.180.649 plants certifiés, à installer sur 8.250 hectares.

Ces plants, issus de pépiniéristes agréés, sont un gage de performance, a précisé le Directeur Général de l’ATDA 6, Abdoulaye Chabi Issa Chabi, qui en recommande l’usage à tous les producteurs. Procédant au lancement officiel de cette campagne, la secrétaire générale du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Madeleine Mora Lafia, a affirmé que la relance de la filière s’inscrit dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement (Pag 2021-2026). « La filière palmier à huile reprend son élan grâce à un programme structuré piloté par l’Atda Plateau, en collaboration avec les Atda 4, 5, 7, les directions départementales et l’Inrab », a-t-elle déclaré. Des actions concrètes sont déjà engagées pour redonner à cette culture son rôle de pilier des exportations agricoles du Bénin.

Le représentant de la coopérative, Aminou Ladoke, a rappelé les efforts réalisés localement. Depuis trois ans, près de 150 hectares de vieilles plantations ont été arrachés et progressivement remplacés. Environ 13.900 jeunes plants ont été mis en terre entre 2022 et 2024, couvrant 97 hectares. Il a exprimé sa reconnaissance au Président Patrice Talon pour le redressement des CAR et le soutien à la filière.

Enfin, Arouna Lawani, président de l’interprofession palmier à huile, a salué le choix du site de lancement. Jadis en proie à des conflits internes, la CAR de Obèkè-Ouèrè renoue désormais avec la stabilité, fruit des efforts de réformes impulsées au sommet de l’État.