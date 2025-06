Bénin: la presse en deuil

image d'illustration

Le monde médiatique béninois perd l’un de ses visages les plus familiers. Omer d’Almeïda, journaliste chevronné et chef du bureau régional Ouémé-Plateau du quotidien Le Progrès, est décédé dans la matinée du samedi 7 juin 2025, au Centre hospitalier universitaire départemental de l’Ouémé, à Porto-Novo.

Admis aux urgences quelques jours plus tôt à la suite d’une crise, il n’a malheureusement pas survécu, malgré la mobilisation médicale et le soutien actif de ses confrères. Son décès laisse un vide au sein de la corporation, où il était reconnu pour son professionnalisme et son engagement.

Journaliste engagé depuis plus de vingt ans au sein de Le Progrès, il avait su imposer sa signature dans le paysage médiatique régional. Membre actif du Réseau des journalistes accrédités au Parlement (Rejap), il participait régulièrement à la couverture des activités parlementaires, avec rigueur et discrétion.