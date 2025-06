Bénin : le FMI valide les dernières revues techniques et débloque 90 millions de dollars

(Photo: Shutterstock)

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé les dernières évaluations techniques des programmes économiques et financiers en cours avec le Bénin. Cette approbation concerne trois mécanismes : la Facilité élargie de crédit (FEC), la Facilité de financement élargie (FFE) et la Facilité pour la résilience et la durabilité (RSF). Elle autorise le décaissement d’un montant supplémentaire de 90 millions de dollars au profit du pays.

Dans sa communication officielle, le FMI a pris acte du respect des engagements budgétaires du Bénin. En 2024, le pays a atteint l’objectif communautaire de déficit fixé à 3 % du produit intérieur brut, un an avant l’échéance prévue par l’UEMOA. Cette évolution résulte, selon l’institution, d’une hausse des recettes fiscales et d’une gestion encadrée des dépenses publiques essentielles.

La croissance économique du Bénin a été estimée à 7,5 % pour l’année 2024. À moyen terme, cette dynamique devrait se poursuivre, soutenue notamment par le développement des activités industrielles dans la Zone de Glo-Djigbé (GDIZ). Bien que les investissements initiaux aient eu un impact sur la balance des paiements, l’augmentation attendue des exportations liées à cette zone est censée améliorer progressivement les comptes extérieurs.

Le FMI a également relevé les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. Des réformes ont été lancées dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’habitat. Une révision des tarifs de l’électricité a été entreprise, tandis que des travaux sont en cours pour établir une taxonomie climatique nationale. Ce cadre vise à orienter les financements vers les projets à impact environnemental mesurable.

L’approbation des revues techniques par le FMI et le décaissement prévu renforcent la position du Bénin auprès de ses partenaires techniques et financiers. Cette évolution traduit, selon l’institution, la conformité du pays aux critères fixés dans le cadre des programmes convenus.