Bénin : L’opposition veut savoir ce que gagnent Talon, Talata et les ministres

D5-Presidence benin

Un groupe de députés du parti d’opposition Les Démocrates a saisi le gouvernement par le biais d’une question orale avec débat, datée du 18 juin 2025. À l’initiative de cette démarche, l’honorable Bio Sika Abdel Kamel Ouassagari, appuyé par douze autres parlementaires, demande des précisions sur les rémunérations des plus hautes autorités de l’État.

La requête, rendue publique le 19 juin à travers une publication sur la page Facebook du député Ouassagari, vise à obtenir des éclaircissements sur les salaires et avantages accordés au président de la République, à la vice-présidente, aux ministres, ainsi qu’aux préfets et directeurs généraux d’agences publiques.

Les parlementaires se réfèrent à deux décrets fixant les traitements des directeurs de cabinet, secrétaires généraux des ministères et préfets. Ils souhaitent également des informations précises sur les rémunérations des présidents de certaines institutions : la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de Justice, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), le Médiateur de la République, et le Haut-commissariat à la prévention de la corruption.

Dans le même esprit, les députés exigent les fiches de paie ainsi que les textes réglementaires relatifs aux traitements des responsables mentionnés. Un décret pris en 2017, qui a procédé à une revalorisation des salaires des directeurs de cabinet et secrétaires généraux, est également cité. Les signataires veulent savoir si cette augmentation a concerné d’autres catégories de personnel, notamment les conseillers techniques et cadres des ministères.

Enfin, les députés s’intéressent aux salaires pratiqués dans certaines structures publiques, en particulier la SIRAT SA, la SIMAU et la Loterie nationale du Bénin (LNB). Ils demandent à cet effet la communication des fiches de paie des directeurs généraux ainsi que les décisions des conseils d’administration ayant validé ces rémunérations. Cette interpellation s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, à moins d’un an de la fin du second mandat du président Patrice Talon.