Nourou Dine Saka Saley (DR)

Nourou-Dine Saka Saley a officiellement déclaré, dimanche 22 juin 2025, son intention de participer au processus de désignation du candidat du parti Les Démocrates pour l’élection présidentielle de 2026. L’annonce a été faite lors d’un passage sur Eden TV.

Juriste de formation et membre fondateur du parti dirigé par l’ancien président Boni Yayi, Saka Saley se positionne pour la première fois dans la course à l’investiture présidentielle. Il précise qu’il s’agit d’une intention soumise à l’appréciation des instances du parti : « Je suis candidat à la candidature au sein de mon parti. Si les textes n’étaient pas aussi contraignants, j’aurais déjà annoncé ma candidature à l’élection présidentielle », a-t-il affirmé.

Publicité

Il affirme avoir préparé cette éventualité depuis plusieurs années et indique être prêt à soumettre son projet politique au débat interne. Il rappelle également avoir déjà été sollicité en 2021 pour entrer dans le processus de désignation, avant de se retirer au profit d’un autre duo potentiel composé de Reckya Madougou et Éric Houndété, dont la candidature n’avait finalement pas abouti.

Saka Saley évoque les contraintes juridiques actuelles, notamment celles prévues par la Charte des partis politiques et le Code électoral. Il reconnaît que l’accès au scrutin présidentiel dépend désormais du parrainage par des partis disposant d’une base parlementaire ou communale : « Ce n’est qu’une intention. Il revient au parti d’évaluer les profils et de désigner celui qui suscite le plus large consensus », précise-t-il.

Face à l’hypothèse d’un soutien à un candidat extérieur, l’analyste politique estime légitime de proposer sa propre candidature, en tant que membre du parti, pour la soumettre à un débat d’idées : « Si des personnalités extérieures peuvent demander à être investies, pourquoi un membre fondateur ne le pourrait-il pas ? », interroge-t-il. Il devient ainsi le premier, au sein des Démocrates, à se déclarer publiquement candidat à la candidature pour l’élection de 2026. Aucun cadre de la mouvance présidentielle ne s’est encore officiellement manifesté à ce stade du processus.

Au cours d’une sortie médiatique qu’il a effectuée en fin de semaine dernière, le Porte-Parole du gouvernement, les partis soutenant le chef de l’État désigneront leur candidat, il a indiqué que la réponse sera connue à une date précise : le 12 octobre 2025. « Ce jour-là, vous serez fixés », a-t-il déclaré, tout en assurant que le climat au sein de la majorité est empreint de sérénité.