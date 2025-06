BEPC 2025 : la ministre Tognifodé donne le top depuis Cotonou

Le coup d’envoi des épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) a été donné ce mardi 10 juin 2025, au Collège d’enseignement général (CEG) Gbégamey à Cotonou. Présente pour marquer ce lancement officiel, la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, a délivré un message à la fois encourageant et ferme.

Dans une atmosphère studieuse et disciplinée, la ministre Tognifodé a tenu à s’adresser directement aux 121 000 candidats inscrits cette année à l’examen. Depuis le centre de composition de Gbégamey, elle a salué les efforts déployés par l’ensemble de la communauté éducative pour garantir le bon déroulement de cette session. Elle a également rappelé les réformes engagées sous l’impulsion du gouvernement béninois, qui ont permis de mieux encadrer l’année scolaire : mobilisation renforcée des enseignants, respect du calendrier académique, et rigoureux suivi des performances pédagogiques à travers neuf revues successives.

« C’est avec confiance que vous pouvez aborder ces épreuves », a lancé la ministre à l’endroit des candidats, les exhortant à éviter toute forme de fraude et à compter sur leur propre mérite. Elle a insisté sur l’importance de l’intégrité dans ce processus, affirmant que « c’est à la sueur de votre front que vous réussirez ».

À l’endroit des surveillants, chefs de centres et examinateurs, Véronique Tognifodé a rappelé l’importance du professionnalisme et de la rigueur dans la conduite de cet examen national. Elle les a appelés à faire preuve d’éthique et à garantir un environnement serein et juste pour tous les candidats.