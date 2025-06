Blé, Maïs au Maghreb : deux pays du Maghreb parmi les principaux clients des USA

Photo de Phoenix Han - Unsplash

Alors que le commerce mondial de céréales repose principalement sur quelques grands exportateurs — États-Unis, Russie, Ukraine et plusieurs pays de l’Union européenne — la dépendance alimentaire de nombreuses régions s’intensifie. Les conflits, les aléas climatiques et les politiques agricoles influent sur les flux commerciaux, mais la stabilité logistique et la régularité des expéditions américaines continuent de jouer un rôle central, notamment en direction de l’Afrique du Nord. Dans ce jeu d’équilibres, certains pays maghrébins s’illustrent aujourd’hui comme des clients majeurs du marché américain des céréales.

Maroc : une position affirmée dans les achats hebdomadaires

Parmi les destinataires les plus importants recensés la semaine du 12 juin, le Maroc se distingue avec une réception de plus de 72 000 tonnes de maïs. Ce volume le place au même niveau que des marchés réputés stables et massifs comme le Japon, le Mexique ou l’Égypte. Une telle quantité livrée en quelques jours reflète un recours appuyé au maïs américain, possiblement motivé par une production locale insuffisante ou par des besoins spécifiques liés aux secteurs de l’élevage intensif ou de la transformation agroalimentaire.

Une part importante de ces cargaisons est partie des terminaux du Mississippi, plateforme logistique clé dans le dispositif américain d’exportation agricole. Le choix de ce port pour desservir le Maroc souligne l’efficacité des circuits commerciaux et la fiabilité des partenariats déjà établis. Ce flux témoigne d’une relation commerciale qui tend à se renforcer dans un environnement international instable.

Mauritanie : une apparition ponctuelle mais significative

Moins présente habituellement dans les échanges transatlantiques, la Mauritanie figure cette fois parmi les clients recensés avec un chargement de blé dur d’environ 29 866 tonnes. Bien que modeste comparé aux grands volumes traités par d’autres pays, cette commande traduit une volonté de diversifier les sources d’approvisionnement ou de pallier une pression locale sur les stocks. L’intégration de la Mauritanie dans les registres du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) marque une étape notable, surtout dans un tableau où le Maroc accapare l’essentiel des flux nord-africains.

Cette initiative pourrait indiquer une ouverture stratégique vers de nouveaux fournisseurs, ou une réponse ponctuelle à une contrainte logistique. Elle mérite d’être observée dans la durée pour savoir si elle inaugure une tendance plus régulière ou s’inscrit dans une logique d’ajustement temporaire.

Un repositionnement face aux tensions sur les circuits céréaliers

La présence marquée de pays maghrébins dans les données américaines s’explique aussi par les perturbations des circuits traditionnels. Les exportations depuis l’Ukraine, historiquement destinées à plusieurs pays africains, sont ralenties par la guerre en cours, tandis que celles de la Russie, bien que substantielles, peuvent être sujettes à des blocages ou arbitrages géopolitiques. Les États-Unis, en revanche, offrent un cadre d’approvisionnement plus stable et une capacité logistique robuste, ce qui en fait un acteur central pour répondre aux besoins urgents.

Dans ce contexte, le Maroc semble vouloir sécuriser rapidement ses stocks, en particulier pour les segments les plus vulnérables de sa chaîne d’approvisionnement. Quant à la Mauritanie, ce contact renforcé avec le marché américain pourrait déboucher sur de nouvelles pistes commerciales, notamment si les conditions actuelles perdurent.

Ce déplacement partiel des flux céréaliers vers l’Amérique du Nord confirme une recomposition des priorités régionales en matière de sécurité alimentaire. À travers les choix logistiques, les volumes négociés et les ports mobilisés, c’est l’équilibre même des dépendances alimentaires qui se redessine, au rythme des incertitudes internationales.