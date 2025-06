Boeing : grosse commande d’une compagnie arabe après l’affaire « Air India »

Image Source: Boeing / MGN

Malgré les récentes inquiétudes liées à la sécurité de certains appareils, la compagnie saoudienne Riyadh Air poursuit ses ambitions de croissance dans le ciel international. Son PDG a récemment annoncé une nouvelle commande importante auprès du constructeur américain Boeing, tout en confirmant un engagement parallèle avec Airbus.

Alors que l’actualité aérienne a été marquée par le crash d’un appareil d’Air India, également un Boeing, le dirigeant de Riyadh Air a tenu à rassurer. Il a déclaré maintenir une confiance totale dans le Boeing 787 Dreamliner, un modèle qui fait partie intégrante de la stratégie long-courrier de la compagnie.

Le PDG a même révélé qu’un renforcement du partenariat avec Boeing était en préparation. De nouvelles acquisitions seraient ainsi à l’étude, preuve que la compagnie entend continuer à miser sur la flotte Dreamliner pour ses futures dessertes internationales.

En parallèle, Riyadh Air a officialisé une commande portant sur 50 avions gros-porteurs auprès d’Airbus. Cette démarche confirme la volonté de la compagnie de diversifier ses fournisseurs et d’optimiser ses capacités opérationnelles. Les avions commandés devraient être progressivement livrés dans les prochaines années et servir à couvrir des destinations en Afrique, en Asie et en Europe.

Ce double engagement envers Boeing et Airbus illustre une approche équilibrée, tournée vers la performance et la résilience. Dans un secteur souvent sensible aux crises techniques ou économiques, Riyadh Air semble vouloir sécuriser son développement en s’appuyant sur deux des plus grands avionneurs mondiaux.