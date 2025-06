BRICS : ce pays arabe présente ses avancées dans ce domaine

Photo: Shutterstock

La transition énergétique n’est plus un horizon lointain, mais une nécessité immédiate. Face à l’urgence climatique et à la pression croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pays revoient leurs priorités. Les investissements dans les énergies propres, les innovations technologiques et les stratégies de décarbonation deviennent autant d’indicateurs de leadership. Dans cette dynamique mondiale, les Émirats arabes unis s’affirment comme un acteur volontaire. Présents au 7ᵉ sommet des BRICS sur l’énergie des jeunes, ils ont présenté les résultats d’une politique énergétique fondée sur l’innovation, la coopération et la préparation des générations futures.

Un modèle émirati basé sur la planification et l’anticipation

À l’occasion du sommet organisé au Brésil, la délégation émiratie a mis en avant plusieurs initiatives concrètes. Parmi elles, la stratégie énergétique 2050, qui vise à transformer en profondeur le système énergétique national en diversifiant les sources d’approvisionnement, en favorisant l’efficacité et en réduisant la part des énergies fossiles. Cette stratégie est renforcée par une feuille de route spécifique à l’hydrogène, également prévue jusqu’en 2050, positionnant les Émirats comme un futur exportateur de référence dans ce domaine.

Ces plans ne sont pas de simples documents : ils s’appuient sur des institutions puissantes comme le département de l’énergie d’Abou Dhabi, SEWA…tous présents dans la délégation. Les projets en matière de recherche et développement y tiennent une place centrale. L’objectif affiché est de bâtir un système énergétique robuste et à faibles émissions, capable d’absorber les besoins croissants sans compromettre les engagements environnementaux.

L’héritage de la COP28 au cœur du message

La participation active des Émirats à la COP28 leur a permis de catalyser un consensus international sur les objectifs climatiques. Ce cadre global, façonné lors de leur présidence, continue aujourd’hui de guider leurs initiatives. C’est dans cet esprit que la délégation a insisté, au sommet des BRICS, sur la nécessité d’appliquer concrètement les principes décidés à la COP28.

Les succès déjà enregistrés dans le déploiement de solutions énergétiques propres ont été présentés comme des exemples reproductibles, particulièrement pertinents pour les membres des BRICS. Cette volonté de partager l’expérience émiratie dépasse le simple récit national : il s’agit de construire des partenariats basés sur l’échange technologique et l’adaptation locale des solutions.

Former la jeunesse pour transformer les systèmes énergétiques

L’un des aspects majeurs de la démarche émiratie repose sur l’implication des jeunes. Lors de la table ronde sur les « avancées technologiques pour les systèmes électriques à faibles émissions », la délégation a insisté sur l’importance de donner aux nouvelles générations les moyens de conduire la transition énergétique. Ce message résonne particulièrement dans un forum qui réunissait de jeunes professionnels et experts venus de tout le bloc BRICS.

Ce choix stratégique vise à pérenniser les efforts engagés. Car l’innovation ne peut se maintenir sans capital humain formé, motivé et intégré dans les processus de décision. En structurant des politiques publiques inclusives, les Émirats veulent démontrer qu’une transition rapide, stable et participative est possible, même pour des économies historiquement dépendantes du pétrole.

En se présentant au sommet des BRICS avec des résultats tangibles et une vision claire, les Émirats arabes unis confirment leur mutation énergétique. Loin de se contenter d’adapter leur discours aux tendances mondiales, ils construisent une diplomatie énergétique fondée sur l’action, la transmission du savoir et l’ouverture aux alliances. À mesure que le paysage énergétique mondial évolue, leur capacité à concilier ambition climatique, investissement technologique et développement humain pourrait bien faire d’eux une référence inattendue au sein des BRICS.