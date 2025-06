Cancer : ces deux ingrédients sont des tueurs silencieux, selon un cardiologue

Le cancer est l’une des maladies les plus graves et redoutées au monde, touchant chaque année des millions de personnes. Bien qu’il existe une multitude de facteurs liés à son apparition, les choix de vie et d’alimentation jouent un rôle essentiel dans sa prévention. Parmi les habitudes alimentaires qui peuvent contribuer au développement de certains cancers, des spécialistes comme le Dr Aurelio Rojas, cardiologue reconnu, pointent du doigt deux éléments très présents dans notre quotidien : le sucre et la farine de blé raffinée. Ces aliments, souvent consommés sans modération, peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre santé à long terme.

Les risques liés à la consommation de sucre et de farine raffinée

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le Dr Rojas alerte les consommateurs sur les risques associés à une consommation excessive de sucre et de farine raffinée. Ces substances, largement utilisées dans la confection de pâtisseries, viennoiseries et autres aliments transformés, sont fréquemment consommées sans réelle prise de conscience des dangers qu’elles présentent. En effet, la farine de blé raffinée, utilisée pour obtenir des produits plus légers et plus aérés, est particulièrement répandue dans notre alimentation quotidienne.

Le lien entre alimentation et cancers évitables

Le Dr Rojas insiste sur le fait que ces ingrédients, lorsqu’ils sont consommés régulièrement, contribuent non seulement à l’augmentation du risque de maladies cardiaques, mais aussi à celui du cancer. En France, des études indiquent que près de 40 % des cancers sont liés à des comportements et facteurs environnementaux évitables. Parmi ceux-ci, une mauvaise alimentation, incluant une consommation excessive de sucre et d’aliments ultra-transformés, figure en bonne place.

Prévenir le cancer grâce à une alimentation équilibrée

Les recommandations en matière de prévention du cancer mettent en lumière le rôle central de l’alimentation. Selon le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, près de 54 % des cancers sont liés à une alimentation déséquilibrée. Cependant, il n’existe pas d’aliment miraculeux pouvant prévenir à lui seul tous les types de cancer. En revanche, les experts s’accordent à dire que certains aliments, ou leur absence, peuvent jouer un rôle préventif significatif.

Pour lutter contre ce risque, les autorités sanitaires recommandent une réduction de la consommation d’aliments transformés et riches en sucres et en graisses. L’idée n’est pas de bannir totalement ces produits, mais plutôt de les consommer avec modération. Des alternatives comme les farines complètes ou les produits non sucrés peuvent constituer des choix plus sains pour ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé sur le long terme.

Un changement d’habitudes pour une meilleure santé

Il est primordial de repenser nos habitudes alimentaires pour réduire le risque de cancer. En faisant des choix éclairés et en privilégiant des produits moins raffinés, il est possible de prendre soin de sa santé et de prévenir l’apparition de maladies graves.