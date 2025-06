Céréales au Maghreb : une production abondante annoncée

La culture des céréales reste une composante fondamentale de l’agriculture dans les pays du Maghreb, contribuant largement à la sécurité alimentaire et à l’économie locale. Face à la pression exercée par les aléas climatiques et la demande croissante en produits de base, la réussite des campagnes céréalières devient un enjeu majeur. Récemment, les autorités algériennes ont fait part d’une perspective optimiste concernant la récolte de la saison 2024-2025, fruit d’actions coordonnées et d’un environnement agricole plus stable.

Une campagne 2024-2025 prometteuse dévoilée

Le ministre algérien de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a fait part d’une prévision optimiste concernant la saison céréalière 2024-2025, à l’occasion d’une visite officielle consacrée au suivi de la campagne de récolte en cours. Devant la presse le jeudi, il a souligné que plusieurs régions du pays devraient enregistrer une production en nette progression, citant notamment la wilaya de Tébessa, où les récoltes de blé -dur, tendre – et orge pourraient dépasser les 1,3 million de quintaux. Ce volume attendu est le résultat d’un travail concerté entre les agriculteurs et les autorités, dans un contexte de relance active du secteur agricole.

Publicité

La résolution des conflits fonciers, un pilier pour la relance

Un des facteurs déterminants de cette évolution positive réside dans la clarification des droits sur les terres agricoles. Depuis plusieurs mois, une initiative conjointe entre les ministères de l’Intérieur, des Finances et de l’Agriculture a permis de régler 94 litiges fonciers, offrant ainsi une meilleure sécurité aux exploitants. Cette avancée facilite l’exploitation régulière des terres et favorise une gestion plus sereine des cultures.

Un soutien ciblé pour réduire les coûts agricoles

Par ailleurs, le cadre réglementaire encadrant les prix des semences et des engrais a été renforcé afin de rendre ces intrants plus accessibles. Cette mesure vise à diminuer les charges pesant sur les agriculteurs, ce qui contribue à améliorer leurs marges et à encourager la production. Ce dispositif illustre la volonté des autorités d’accompagner le secteur en garantissant des conditions favorables à une production agricole durable et rentable.

Ainsi, l’annonce d’une récolte abondante reflète une amélioration tangible dans la gestion agricole, résultant de la stabilisation foncière et de l’appui aux producteurs. Malgré les aléas climatiques toujours présents, ces avancées offrent une perspective encourageante pour renforcer la production céréalière au Maghreb et assurer une meilleure autonomie alimentaire.