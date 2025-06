Cour constitutionnelle du Bénin: le nouveau SG a pris service

La Cour constitutionnelle du Bénin a un nouveau secrétaire général. Romuald Irotori, magistrat de carrière, est officiellement entré en fonction le jeudi 5 juin 2025, à l’issue d’une audience plénière spéciale présidée par le Professeur Dorothé Sossa, président de la haute juridiction.

La cérémonie, solennelle et empreinte d’émotion, a été consacrée à la prestation de serment du nouveau responsable de l’administration de la Cour. Romuald Irotori s’est engagé devant les membres de l’institution à « bien et fidèlement remplir les fonctions dont il est investi », à en respecter les obligations, et à préserver le secret des délibérations, même après la fin de son mandat.

Prenant acte du serment, le président Dorothé Sossa a tenu à rappeler la portée des responsabilités confiées au secrétaire général. Il a exhorté ce dernier à faire preuve de rigueur, de compétence et d'un sens élevé du service public : « Personne ne s'immiscera dans les responsabilités que la loi vous confie », a-t-il affirmé, avant d'exprimer sa confiance en la capacité du nouveau promu à assumer ses missions avec discernement.