Crash d’avion en Inde, plus de 200 passagers à bord (réaction de la compagnie)

Photo : AP

Chaque jour, des milliers d’avions décollent et atterrissent à travers le monde, symboles de la connectivité moderne. Pourtant, malgré les normes strictes de sécurité aérienne, certains vols connaissent une fin tragique. Les accidents d’avion, bien que rares, rappellent brutalement la vulnérabilité humaine face à la technologie. Ces événements, qui touchent passagers, équipages et populations civiles, ont des répercussions profondes bien au-delà des lieux du drame.

Un crash peu après le décollage

Un avion d’Air India assurant la liaison Ahmedabad–Londres s’est écrasé jeudi peu après son décollage de l’aéroport situé dans l’ouest de l’Inde, avec 242 personnes à bord. L’information a été rapportée par Reuters, citant à la fois la compagnie aérienne et des sources policières. Le vol était à destination de l’aéroport de Gatwick au Royaume-Uni. Le ministre fédéral de la Santé a confirmé la mort de plusieurs personnes, sans donner de chiffre exact à ce stade.

Publicité

Impact en zone résidentielle

Selon la police locale, l’avion s’est écrasé dans une zone civile, provoquant un incendie important. « Le bâtiment sur lequel l’avion s’est écrasé est une résidence pour médecins… nous avons nettoyé près de 70 à 80 % de la zone et nous allons bientôt nettoyer le reste », a expliqué un haut responsable de la police lors d’un point de presse. Des images diffusées par les chaînes de télévision montrent un énorme jet de feu s’élevant dans le ciel, après que l’appareil ait survolé une zone densément peuplée.

Un appareil moderne, un bilan en cours

L’avion impliqué dans le drame est un Boeing 787-8 Dreamliner, considéré comme l’un des avions commerciaux les plus récents et les plus avancés technologiquement. D’après Air India, l’appareil transportait 217 adultes et 11 enfants. Parmi les passagers figuraient 169 ressortissants indiens, 53 britanniques, sept portugais et un canadien. Le suivi radar fourni par Flightradar24 a confirmé les informations sur le modèle de l’appareil.

Evacuation et soins d’urgence

Air India a déclaré sur X (anciennement Twitter) : « Nous sommes actuellement en train de vérifier les détails et vous communiquerons de plus amples informations ». La compagnie a également indiqué que les blessés sont transportés vers les hôpitaux les plus proches pour y recevoir des soins d’urgence. Les services de secours sont toujours à pied d’œuvre pour sécuriser les lieux et retrouver d’éventuels survivants ou victimes.

Attente de précisions officielles

L’enquête sur les causes de l’accident est en cours, impliquant les autorités locales et les experts de l’aviation civile. Aucun lien formel avec une défaillance mécanique ou une erreur humaine n’a pour l’instant été établi. Les proches des passagers attendent avec anxiété des nouvelles précises, tandis que l’aéroport d’Ahmedabad reste sous haute surveillance.