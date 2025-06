Crédits au Maghreb : une augmentation sensible dans ce pays

Photo : DR

Les crédits bancaires sont un moteur essentiel du développement économique. Ils permettent aux ménages de financer l’achat de logements ou la consommation, et aux entreprises d’investir dans l’équipement ou la construction. Ce soutien financier favorise la croissance, améliore les conditions de vie et renforce la compétitivité des acteurs économiques.

Une progression soutenue des crédits aux ménages

Au Maroc, la tendance récente illustre cette dynamique. Selon les données de Bank Al-Maghrib, le total des crédits bancaires en circulation a dépassé les 1 150 milliards de dirhams, enregistrant une progression annuelle d’environ 5 %. Cette hausse résulte principalement des prêts accordés aux agents non financiers, qui représentent près de 960 milliards de dirhams, contre un peu moins de 200 milliards pour les agents financiers. Chez les ménages, les crédits ont augmenté de près de 3 % en un an, portés par les prêts à l’habitat et à la consommation qui ont progressé respectivement autour de 2,5 % et un peu moins de 3 %. Cette évolution reflète un accès plus facilité à des financements destinés à améliorer le cadre de vie et à soutenir le pouvoir d’achat.

Publicité

Une forte dynamique des crédits aux entreprises

Les entreprises privées, quant à elles, ont vu leurs crédits croître de plus de 2 %. Cette croissance est particulièrement soutenue par les prêts à l’équipement, qui ont connu une envolée de presque 10 %, et par ceux destinés à la promotion immobilière, en hausse d’environ 7 %. Par contraste, les facilités de trésorerie ont diminué de 2 %, traduisant peut-être un ajustement dans la gestion financière des entreprises.

Des conditions d’octroi différenciées selon les secteurs

Par ailleurs, les conditions d’octroi ont évolué de manière différenciée selon les types de crédit : les banques ont assoupli les critères pour les prêts à l’équipement et à la trésorerie, facilitant ainsi l’accès à ces financements essentiels, tandis que les conditions se sont durcies pour les crédits à la promotion immobilière, tant pour les grandes entreprises que pour les TPME. Cette évolution montre la volonté des institutions financières de mieux gérer les risques dans certains secteurs, tout en encourageant l’investissement dans d’autres.

Cette augmentation sensible des crédits traduit un contexte économique dynamique où les ménages et les entreprises marocaines se tournent davantage vers les banques pour soutenir leurs projets. Le système bancaire, en adaptant ses conditions, joue un rôle clé dans l’équilibre entre soutien à la croissance et maîtrise des risques financiers, essentiel pour la stabilité économique du pays.