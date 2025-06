Crise Bénin-Niger : Cotonou prône l’apaisement malgré les accusations de Niamey

Photo: Présidence du Bénin

La tension diplomatique persiste entre le Bénin et le Niger, et les récentes déclarations du président nigérien, le Général Abdourahamane Tiani, n’ont fait qu’attiser les flammes. En réponse à ces accusations, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Bakari, a réagi ce dimanche 1er juin 2025, dans un entretien accordé à plusieurs médias locaux, plaidant pour la coopération et l’apaisement.

Le Général Tiani a une nouvelle fois accusé le Bénin d’abriter des militaires français dans le but de déstabiliser le Niger, réitérant que la frontière ne serait rouverte qu’en cas de rupture de la coopération militaire entre Cotonou et Paris. Des allégations que le ministre Bakari a choisi d’aborder avec pragmatisme.

Face aux accusations de Niamey, Olushegun Bakari a rappelé l’impératif de la coopération entre les deux nations sœurs. « Nous avons le devoir de trouver le créneau pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Parce que c’est ça qu’attendent nos peuples, » a-t-il déclaré. Il a insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes concrets plutôt que de s’engager dans des échanges stériles sur les réseaux sociaux.

Pour le chef de la diplomatie béninoise, la sécurité transfrontalière est l’une de ces préoccupations majeures. Il a rappelé que la frontière du côté béninois reste ouverte, soulignant la volonté de Cotonou de rétablir une circulation normale des biens et des personnes.

Malgré la fermeture de la frontière par le Niger, le ministre Bakari a tenu à rassurer sur la solidité de l’économie béninoise. « L’année dernière, la croissance économique du Bénin était de 7,5%, supérieure aux prévisions, » a-t-il affirmé, y voyant la preuve d’une « forme de résilience » collective qui permet au pays de « se relever et de continuer à être fort, quels que soient les chocs ».

Le Général Tiani avait également évoqué la « disparition des radars » de l’ambassadeur béninois au Niger, Gildas Agonkan, après une demande d’excuses formulée à Gaya. Sur ce point, le ministère béninois des Affaires étrangères a précisé que l’ambassadeur avait été rappelé pour consultation. Une information cruciale qui permet de comprendre l’absence du diplomate. Le ministre Bakari a par ailleurs annoncé la nomination prochaine d’un nouvel ambassadeur près le Niger, un geste qui pourrait signaler la volonté du Bénin de maintenir le dialogue diplomatique malgré les tensions.