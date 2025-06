Cristiano Ronaldo : voici le gros salaire qu’il versait à son garde du corps

Crédits Photo: Dukas / Bestimage

Cristiano Ronaldo ne se résume pas à ses buts spectaculaires ou à ses titres glanés aux quatre coins de l’Europe. Il est l’un des rares sportifs à avoir marqué durablement plusieurs générations de fans à travers le monde. De ses débuts explosifs au Sporting Lisbonne à ses exploits au Real Madrid, en passant par Manchester United, la Juventus et aujourd’hui Al-Nassr, Ronaldo a su imposer une rigueur physique et mentale hors norme. Mais avec la gloire vient une autre réalité, plus discrète : celle de devoir se protéger en permanence dans un environnement où chaque sortie publique peut virer au chaos. Pour cela, il s’est entouré de professionnels aguerris, dont Hicham, un ancien garde du corps, qui a assuré sa sécurité pendant quatre années.

Un salaire à la hauteur du risque

Ce que révèle aujourd’hui Hicham dans une interview accordée à la chaîne espagnole Telecinco, c’est la confiance totale que Ronaldo lui accordait, au point de le rémunérer à hauteur d’environ 1 000 euros par jour. Une information qu’il a partagée publiquement lors de cet échange, dans lequel il revient sur les coulisses de son métier auprès de la star. Un montant impressionnant, mais justifié par les conditions du poste : Hicham devait anticiper les imprévus, neutraliser les risques, et veiller à la sécurité de la star dans les moindres détails. Connaître ses habitudes, planifier ses déplacements, éviter les débordements de fans ou les tentatives d’approche de paparazzis faisaient partie de son quotidien. Il ne s’agissait pas seulement de suivre le joueur, mais d’être en alerte permanente, dans un rôle mêlant psychologie, réactivité et sang-froid.

Même s’il affirme n’avoir jamais été confronté à un danger extrême, le niveau de pression restait élevé. Le moindre relâchement aurait pu exposer Ronaldo à des situations délicates. Ce salaire reflétait donc autant l’importance stratégique de la mission que les compétences spécifiques exigées pour l’exercer avec fiabilité.

Un lien de respect professionnel

Ce témoignage permet aussi de découvrir une facette moins connue de Ronaldo : celle d’un employeur respectueux, attentif et humain. Loin de se contenter de déléguer des tâches, il entretenait une relation de confiance avec ceux qui l’entouraient. Hicham évoque une ambiance saine, marquée par le professionnalisme mais aussi la considération. Ce n’est pas un simple rapport de hiérarchie, mais une dynamique où chacun connaît sa place et ses responsabilités, dans un climat de respect mutuel.

Dans un métier où l’on est parfois prêt à tout pour protéger une vie qui n’est pas la sienne, cette reconnaissance prend tout son sens. Elle permet d’assurer non seulement la sécurité physique, mais aussi une forme d’équilibre moral dans l’exercice de fonctions aussi sensibles.

Les hommes de l’ombre de la célébrité

Si Cristiano Ronaldo est capable de maintenir une carrière aussi exigeante, c’est aussi grâce à l’organisation discrète qui l’entoure. Dans l’ombre de chaque déplacement, de chaque sortie médiatique, il y a des professionnels comme Hicham qui assurent la stabilité de cette machine bien huilée. La sécurité personnelle devient donc une mission stratégique, au même titre que l’entraînement ou la gestion de l’image publique.

En rémunérant généreusement ses collaborateurs, Ronaldo montre qu’il n’ignore pas cette réalité. Il reconnaît que sa réussite passe aussi par ceux qui, loin des projecteurs, assurent les conditions de son quotidien. Ce témoignage, rare, rappelle que derrière chaque star, il y a des piliers invisibles sans qui rien ne tiendrait debout.