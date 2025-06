Critiques de Trump : la réponse de Macron

Les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron restent marquées par des échanges tendus et des provocations publiques. Cette dynamique conflictuelle a été récemment illustrée lors du G7 au Canada, où le président américain a vivement critiqué son homologue français après son départ anticipé du sommet.

Trump n’en est pas à sa première confrontation avec le président français et semble apprécier le provoquer publiquement. Lors d’un rassemblement en Iowa, il s’était moqué d’Emmanuel Macron en remettant en cause ses compétences en négociation. Il avait raconté comment il avait menacé la France de taxer à 100% les vins et champagnes français exportés vers les États-Unis, imitant la réaction supposée de Macron avec un accent français assez exagéré.

Accusations croisées sur les intentions diplomatiques

Sur son réseau Truth Social, le président américain a accusé son homologue français de faire de la publicité mensongère. Ce dernier avait affirmé face à la presse que Trump s’en était effectivement allé afin de travailler sur un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran. Mais rapidement, Trump a nié cette affirmant, ajoutant qu’il s’en était allé pour traiter d’un sujet bien plus grave (sans préciser lequel).

Le dirigeant américain a été assez véhément, accusant ensuite Emmanuel Macron de ne jamais rien comprendre aux situations diplomatiques. De quoi alimenter les discussions médiatiques et diplomatiques. Du moins, en apparence. Car après cette nouvelle attaque à l’encontre du président français, Paris a temporisé.

La réponse mesurée de l’Élysée

En effet, Emmanuel Macron a adopté une attitude plutôt détachée, assurant que les propos de Donald Trump n’étaient rien de plus qu’une « simple péripétie ». Il a ensuite laissé entendre que ces attaques n’auraient aucun impact sur la relation qu’entretiennent les deux hommes, sur le long terme ajoutant par la suite qu’il ne s’agissait ni du premier ni du dernier type d’échange de ce genre.