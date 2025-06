Dédollarisation : ce rêve européen qui pourrait faire trembler les USA

Christine Lagarde lors de sa visite au Bénin. Photo : Présidence de la République du Bénin

Dans un contexte de tensions commerciales mondiales, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, appelle à une transformation profonde du rôle de l’euro sur la scène internationale. Lors d’un discours prononcé à Berlin, elle a souligné que les bouleversements actuels créent une opportunité unique pour la monnaie européenne de gagner en influence mondiale.

La dirigeante européenne met en garde contre toute complaisance, insistant sur le fait que cette évolution ne se fera pas automatiquement. Les investisseurs internationaux, préoccupés par l’instabilité de la politique économique américaine, ont certes réduit leur exposition au dollar ces derniers mois, mais se tournent principalement vers l’or plutôt que vers l’euro, faute d’alternative crédible.

Des fondations institutionnelles à consolider

Le statut international de l’euro demeure limité depuis des années en raison d’institutions financières européennes incomplètes et d’un manque d’appétit politique pour une intégration plus poussée. Selon Lagarde, l’Europe doit développer un marché des capitaux plus profond et liquide, renforcer son cadre juridique et démontrer son engagement commercial par des capacités de défense robustes.

La présidente de la BCE établit un lien direct entre pouvoir monétaire et puissance militaire, expliquant que les investisseurs institutionnels privilégient les actifs de régions capables d’honorer leurs engagements sécuritaires. L’Europe doit également encourager l’utilisation de l’euro dans les transactions commerciales internationales grâce à de nouveaux accords commerciaux et une amélioration des systèmes de paiement transfrontaliers.

Vers un financement conjoint européen

Malgré les réticences de certains États membres, notamment l’Allemagne qui craint de supporter les coûts de l’irresponsabilité budgétaire d’autres pays, Lagarde plaide pour un financement commun des biens publics européens. Cette approche permettrait d’augmenter progressivement l’offre d’actifs sûrs européens et de surmonter la fragmentation actuelle du marché des capitaux. Les bénéfices potentiels incluent des coûts d’emprunt réduits, une protection contre les fluctuations de change et une immunité face aux sanctions internationales.