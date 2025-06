Donald Trump menace ouvertement Elon Musk

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

Il n’est pas rare que des alliances construites sur des intérêts communs finissent par se briser dès que les trajectoires ne coïncident plus. L’histoire entre Donald Trump et Elon Musk en est une nouvelle démonstration. Leur entente, autrefois discrète mais palpable, reposait sur un socle fragile. Ce qui fut un respect mutuel s’est transformé en méfiance, puis en conflit déclaré.

Musk, perçu par beaucoup comme un symbole de l’innovation sans limites, semble désormais incarner aux yeux de Trump une menace potentielle. Et le président américain ne s’embarrasse plus de subtilités. L’entrepreneur, longtemps courtisé, est maintenant recadré comme un acteur à surveiller, voire à contenir.

Publicité

Un avertissement présidentiel sans détour

Dans un échange téléphonique avec NBC News, Donald Trump a tiré un trait clair : si Elon Musk choisit d’appuyer financièrement des candidats démocrates, il devra en assumer les répercussions. Le ton était posé mais ferme. Derrière des propos mesurés, le message sonnait comme une mise en garde : soutenir l’opposition au Congrès, en particulier contre le projet phare de réforme fiscale des républicains, ne resterait pas sans réponse.

Même si aucune action concrète n’a été engagée, l’idée d’un retrait de contrats gouvernementaux pour les entreprises de Musk a été lancée comme une hypothèse sérieuse. Tesla, SpaceX, Starlink… autant de structures aujourd’hui liées aux intérêts de l’État, et qui pourraient se retrouver exposées à des mesures de représailles si le bras de fer venait à s’intensifier. Ce n’est plus seulement une question de divergences idéologiques, mais un affrontement où les leviers économiques deviennent des armes politiques.

Une bataille entre deux figures d’influence

Cette confrontation dépasse largement la simple rivalité entre deux personnalités puissantes. Elle met en lumière une tension de plus en plus visible : celle entre le pouvoir institutionnel et le pouvoir économique. Trump, de retour à la Maison-Blanche, veut réaffirmer son autorité sur des sphères qu’il estime trop indépendantes. Musk, de son côté, incarne un contre-pouvoir bien réel, capable de peser sur les décisions publiques, les tendances de marché, et même le débat politique national.

Mais la ligne rouge semble avoir été franchie lorsqu’Elon Musk a affiché ses réserves envers la politique fiscale de Trump, tout en se rapprochant, selon certains signaux, d’acteurs démocrates. Politiquement, ce genre de positionnement n’est pas neutre. Et Trump, fidèle à sa stratégie de confrontation directe, préfère anticiper en frappant fort, plutôt que de laisser ses opposants prendre de l’avance.

Publicité

En exposant publiquement Elon Musk à la menace de sanctions économiques, Trump ne règle pas seulement un différend personnel. Il pose une question fondamentale : jusqu’où un président peut-il aller pour faire taire ceux qui ne marchent pas dans sa ligne ? À travers cette querelle, c’est toute la relation entre pouvoir politique et grande entreprise qui est réinterrogée. Et dans cette partie d’échecs où les coups sont de plus en plus violents, ni Trump ni Musk ne semblent disposés à reculer.