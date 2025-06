Donald Trump: revirement d’Elon Musk après le clash (geste de réconciliation ou calcul stratégique ?)

ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES VIA AFP

La relation entre Donald Trump et Elon Musk a longtemps été marquée par une convergence d’intérêts politiques et économiques. Proche du président lors de la campagne et au début de son second mandat, Musk avait brièvement joué un rôle de conseiller non officiel dans certains dossiers, avant de se retirer de la sphère politique pour se concentrer sur ses entreprises. Ce retrait n’a toutefois pas empêché des échanges soutenus entre les deux hommes, ponctués de désaccords de plus en plus virulents. Ces dernières semaines, cette alliance d’intérêt s’est transformée en véritable rupture publique, révélant les tensions accumulées en coulisses.

Un mea culpa inattendu sur X

Elon Musk a surpris ses abonnés mercredi en publiant un message de regret sur X, la plateforme qu’il dirige. « Je regrette certains de mes messages sur le président (…) la semaine dernière. Ils sont allés trop loin », a-t-il écrit, sans préciser exactement à quelles publications il faisait référence. Ce revirement intervient après plusieurs jours d’échanges houleux avec Donald Trump, alimentés notamment par des insinuations graves et des commentaires personnels.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Des publications supprimées en série

Avant ces excuses publiques, Musk avait déjà supprimé plusieurs de ses publications les plus polémiques. L’une d’elles, particulièrement virulente, accusait implicitement Trump d’être lié à l’affaire Jeffrey Epstein, un dossier explosif impliquant des accusations d’exploitation sexuelle de mineures. Un autre message relayé par l’entrepreneur appelait ouvertement à la destitution du président américain. Ces prises de position ont marqué une escalade dans la discorde, d’autant plus notable que les deux figures s’étaient montrées solidaires par le passé.

Une rupture politique doublée d’un affrontement personnel

Le désaccord n’est pas seulement idéologique. Il s’est aussi traduit par des attaques personnelles de part et d’autre. Alors que Musk critiquait le projet de loi budgétaire défendu par Trump, ce dernier a mis en doute la stabilité mentale de l’entrepreneur. Ces propos ont été largement relayés par les médias, amplifiant la portée du conflit. Cette détérioration du dialogue intervient dans un contexte politique tendu, alors que le président américain cherche à renforcer sa base pour consolider son second mandat.

Un geste de réconciliation ou un calcul stratégique ?

Le message d’excuses de Elon Musk pourrait être interprété comme un geste de réconciliation, visant à apaiser les tensions croissantes entre lui et Donald Trump. À première vue, cette prise de recul semble offrir un espace pour calmer la situation et éviter de nouvelles escalades. Cependant, Musk, connu pour ses prises de position parfois spectaculaires, pourrait-il avoir d’autres motivations derrière ses excuses publiques ? La suppression de publications polémiques et ce message sur X ne sont-ils que des manœuvres temporaires pour minimiser les dégâts sur son image, en particulier à un moment où ses relations avec l’administration Trump sont plus fragiles que jamais ?

Cette démarche pourrait également répondre à une volonté stratégique plus profonde : celle de préserver son influence tout en évitant de se mettre à dos définitivement une partie de ses soutiens, notamment parmi les électeurs de Trump. À un moment où la politique et les affaires se croisent de manière complexe, Musk pourrait chercher à ne pas compromettre son avenir dans des discussions politiques, préférant garder une certaine neutralité tout en montrant une image d’ouverture.